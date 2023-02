Instalarán en Rosario 40 paradas de colectivos con cámaras y botón de pánico

“Es una medida importante que sumamos para los usuarios del sistema de transporte urbano de Rosario, para que tengan contención y seguridad al momento de tomar el colectivo, como lo venimos haciendo con decenas de municipios”, destacó Giuliano.

Según informó la Casa Rosada, hasta la fecha ya se instalaron, en coordinación con gobiernos municipales, unas 2.126 paradas seguras en 37 municipios bonaerenses. De esta forma, Rosario será la primera ciudad fuera de ese distrito en incorporarse al programa.

Giuliano confió a este diario, la posibilidad de sumar a Rosario al programa Paradas Seguras se venía conversando desde mediados del año pasado tras el fatal ataque a la bailarina Virginia Ferreyra y su madre. El caso, ocurrido el 23 de julio de 2022 mientras Virginia y su madre esperaban el colectivo en la esquina de Maestros Santafesinos e Isola en el complejo Fonavi del parque del Mercado conmocionó al país por la crueldad del evento y lo ajeno que eran las víctimas a la narcocriminalidad.

“Lamentablemente un suceso como ese no se puede prevenir desde una política de transporte, no estamos hablando de una muralla contra el crimen organizado. Pero si de una medida que se suma junto a una serie de estrategias implementadas desde el gobierno nacional para reducir los índices delictivos y darle mayor seguridad a la población al momento de esperar el colectivo”, aclaró el funcionario.

A través de este programa, en una situación de riesgo o de emergencia, los rosarinos podrán acceder “a una de estas paradas y comunicarse con el centro de monitoreo de la provincia que funciona en el OJO o con los dispositivos del propio municipio”, agregó.

Cada una de las paradas seguras tiene un componente clave: un pulsador antipánico rojo, visible, que se activa ante una emergencia. Además, tiene un intercomunicador conectado a un centro de monitoreo de seguridad, cámaras domo 360 con reconocimiento facial, baliza estroboscópica, altavoz y puertos para carga de celular.

Ubicación

El ministro de Transporte precisó que la ubicación de las paradas seguras en Rosario será definida junto al municipio “en base al mapa del delito” que elabora el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia.

En una primera etapa serán unas 40 paradas seguras, pensadas para estar operativas a poco de comenzar el segundo semestre del año tras la firma del correspondiente convenio. Luego se irá evaluando la posibilidad de sumar esquinas conflictivas.

La medida fue celebrada por el intendente Pablo Javkin, quien destacó que la inversión social es clave para reducir la violencia que azota a Rosario. “Le he planteado al presidente (Alberto Fernández) que me deje ir más rápido en la urbanización de los territorios. Mañana (por hoy) vamos a tener un encuentro en Buenos Aires ligado a esto para acelerar estos procesos. No hay ninguna acción que hagamos en territorio que no tenga que ver con esta situación social”, apuntó.

El jefe municipal dijo que el municipio pretende hacer “en Empalme Graneros y Tablada, como también en todo el contexto, lo mismo que hicimos en Villa Banana. En la zona noroeste empezamos con la apertura de calles y eso va cambiando el territorio. Pero para eso se necesitan recursos. Y los números (para realizar esas obras) son ínfimos comparados con, por ejemplo, lo que necesita el conurbano bonaerense”.