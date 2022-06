Guerra de precios y contenidos, ¿qué plataformas de streaming nos conviene elegir?

La tan anunciada “guerra del streaming”, que siempre se postulaba a futuro, ahora es práctica y real. Las plataformas prueban todo tipo de estrategias para ampliar su base de suscriptores, y Netflix, todavía en clara posición dominante, está evaluando la posibilidad de prohibir a sus suscriptores que se comparta la contraseña, lo que permite que varios hogares tengan acceso al contenido por el precio de uno. Algunos servicios como Star+ también están diversificando sus productos, y además de ofrecer series, películas y documentales están sumando deportes y espectáculos en vivo.

Ahora bien, ¿dónde se ubica en este mapa el usuario? El usuario está expuesto a un bombardeo de ofertas, guerra de promociones y una cantidad de contenido que no alcanza una vida entera para verlo. Entonces, ¿cómo elegir la plataforma de streaming que más se adapta a nuestro bolsillo, intereses y gustos? ¿Priorizamos los títulos o la calidad de navegación? ¿Es más conveniente comprar un paquete de plataformas con las promos actuales que pagar Netflix, que es el servicio más caro?

Con los aumentos más recientes, la plataforma de la N presenta tres precios: 429 pesos (plan básico de una pantalla), 799 (dos pantallas y HD) y 1.199 (cuatro pantallas y Ultra HD). En la competencia hay tres opciones: HBO Max cuesta 279 pesos por mes; Amazon Prime Video, 523, y el combo Disney Plus + Star Plus sale 995. En todos los casos estamos hablando de precios finales, con impuestos incluidos.

Estos números, sin embargo, pueden achicarse significativamente con distintas promociones. “Hay acuerdos entre proveedores como DirectTV, Flow o Claro que ofrecen descuentos en HBO, Amazon o Disney”, dijo a La Capital el periodista especializado en tecnología Marcelo Tapia. “Los que se suscriben al nivel 6 de Mercado Libre, por ejemplo, reciben Paramount+ y Star+ gratis, y Amazon y HBO Max a un 50% durante un año”, explicó. Los suscriptores de Mercado Libre también pueden acceder a otras promos, como el combo de Disney Plus + Star Plus a 400 pesos mensuales.

Cada plataforma tiene un perfil de contenido, y los usuarios podrán detenerse en estas características. Pero además hay datos duros que ayudan a elegir. En cuanto a calidad de contenido, por ejemplo, HBO Max es imbatible. Tiene excelencia y gancho popular también. En su catálogo figuran las mejores series de la historia de la televisión (“The Wire”, “Los Soprano”, "Six Feet Under”), clásicos como “Friends” y “The Office”, y otras joyas recientes como “Succession”, “Chernobyl” o “Mare Of Easttown”. Ahí está el tanque “Game Of Thrones”, el Universo de DC (Batman y Superman) y las franquicias de Warner “Harry Potter”, “El señor de los anillos” y “Matrix”, entre muchas otras. Hay material para chicos (Cartoon Network), producciones argentinas y españolas, documentales con firma de la casa y viejas gemas de Warner Bros como “Casablanca”, “Lo que el viento se llevó”, “El mago de Oz” o “Río bravo”. Películas que se estrenaron recientemente en los cines como “Duna” o “The Batman” se pueden ver en HBO Max un mes después de llegar a la pantalla grande. Es un catálogo muy amplio, con muchas chances de disfrute y pocas posibilidades de grandes decepciones.

city.jpg Sello de calidad. HBO Max mantiene su impronta con series como “We Own This City”, del creador de “The Wire”.

Pero bueno, reafirmando aquello de que nada es perfecto, el streaming de HBO puede presentar algunos problemas técnicos, sobre todo para aquellos que lo quieran disfrutar desde su televisor. Al día de hoy HBO Max no se puede instalar en Flow, lo que provocó no pocas quejas de los usuarios. “En este caso la alternativa es usar un Roku, un dispositivo que permite convertir un televisor normal en un Smart”, señaló Tapia. “Hay un Roku que es 4k y otros que no, pero este adaptador es una buena alternativa precio-calidad. Y hay televisores como los Samsung o algunos Philips en los cuales podés instalar tus propias aplicaciones sin necesidad de un Roku”, aclaró.

La interfaz de HBO Max es además usualmente señalada como “lenta” y es poco fiable con los resultados de las búsquedas. O podemos toparnos con que algunas grandes películas como “El imperio del sol”, por ejemplo, no tienen subtítulos en castellano. De todas maneras, Tapia no duda a la hora de dar su opinión: “Hoy por hoy es el mejor streaming que podés tener. Es el mejor catálogo que podés encontrar, el mejor curado. Los productos tienen la marca de aquel HBO Olé que desembarcó en los cables y era una solo. Era otra estética, otra manera de presentarte las películas. La interfaz es navegable. Sé que hay muchas quejas de los usuarios, pero yo no he experimentado esos problemas. Cuando uno quiere ver en HBO o en Disney+ cosas en 4K, la experiencia depende mucho de las conexiones a Internet que tengamos y de que los televisores sean 4K. A veces la gente se olvida de eso. Si no tenés una conexión estable seguramente vas a tener problemas. Hay muchas maneras de conectarse y de acuerdo a eso vamos a tener diferentes resultados”, enfatizó.

Al igual que HBO Max, Disney+ llegó a Latinoamérica en plena pandemia (noviembre de 2020) y está en crecimiento. Está destinada a un público específico pero muy populoso, porque en su catálogo desfilan las marcas más taquilleras de los últimos tiempos: Disney, Pixar, Star Wars y Marvel. Logró un gran impacto con el éxito de “The Mandalorian”, “WandaVision” y el documental de los Beatles “Get Back”, y como si fuera poco suma documentales de National Geographic. Técnicamente es irreprochable: su interfaz de usuario resulta clara y fácil de usar. Su hermana menor (o mayor, ya que se vende como su versión “adulta”) es Star+, que en principio ofrecía como contenido estrella las 33 temporadas de Los Simpson, pero también tiene series muy populares como “This Is Us”, “Grey's Anatomy”, “24”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost” o “The X Files”, y perlitas como “The Young Pope” o “Atlanta”. También exhibe algo de cine argentino y producciones nacionales (de despareja calidad) y un catálogo de películas (que podría ser mayor) que va desde filmes recientes (“Muerte en el Nilo”, “Nomadland”) hasta clásicos como “Titanic”, “Corazón valiente”, la saga de “Misión imposible”, “Alien”, “Contacto en Francia” o “Butch Cassidy”.

“Star+ incorpora el deporte, ya que funciona en paralelo a ESPN, y esto es una novedad”, apuntó Tapia. “Por ahora Star+ es un híbrido, está buscando su personalidad, como pasa también con otras plataformas. El fin de semana pasado transmitieron un vivo con el show de Tini en el Hipódromo de Buenos Aires. Y eso fue un furor de audiencia, porque se transmitió para todo el mundo. Tini claramente es un producto de Disney”, remarcó.

¿Qué vas a ver primero? | Star+

Prime Video, por su parte, la plataforma de Amazon, ya es una jugadora veterana en el terreno del streaming y sigue siendo el servicio con más suscriptores en el mundo después de Netflix. En su catálogo tiene series premiadas como “La maravillosa Sra. Maisel”, “Fleabag”, “Homecoming” y “Mr Robot”, y acaba de estrenar la tercera temporada de “The Boys”. La relación precio/calidad puede resultar atractiva para muchos usuarios, aunque siempre ha funcionado como complemento de Netflix, o bien podría complementarse a HBO Max o Disney+, prescindiendo de la N roja. En el último año Prime reforzó su interés en la región con series como “Maradona, sueño bendito”, “Porno y helado” y “Iosi, el espía arrepentido”, y hace poco adquirió la enorme biblioteca de los estudios MGM, hogar de unas cuatro mil películas y de sagas como Rocky y James Bond.

Hay otras opciones de streaming que, por distintas razones, quedaron fuera del radar de las más importantes, al menos en la región. Paramount+, la plataforma de Paramount y ViacomCBS, no logró despegar y ahora se ofrece sin cargo junto a otros servicios. Su contenido es escaso y su interfaz deficiente. Al menos por el momento, sólo parece un producto gestionado a las apuradas durante el pico de la pandemia. En el otro extremo se ubica Apple TV+, que dio mucho que hablar con series como “Ted Lasso”, “The Morning Show” y la reciente “Severance”, dirigida por Ben Stiller. Apple tiene contenidos 100% originales, y su calidad de producción hace que muchos la llamen “la nueva HBO”.

Apple TV+ no es sólo para los que poseen dispositivos de Apple. Se puede instalar en los Smart TV, en los Roku y en las plataformas de videojuegos. Existen promociones para usarla 90 días sin cargo, pero el precio mensual es de cinco dólares, algo elevado para el bolsillo argentino, más teniendo en cuenta que su catálogo es bastante limitado. “Supongo que Apple TV+ atraerá a la misma horda que paga por un iPhone lo que cuesta un auto”, dijo el periodista y crítico de series Pablo Makovsky. “Es cierto que la calidad de algunas de sus series es excepcional: la primera temporada de «For All Mankind», «Servant», «Teherán» o «Severance». Pero también corre detrás de sitios que tienen más historia. Además está al alcance de cualquiera que se proponga saber usar un administrador de torrents, un antivirus gratuito y un reproductor que busque subtítulos”, agregó, en referencia a lo que sucede en la práctica con las series de la marca de la manzanita: la mayoría las baja de Internet, ya que muy pocos están suscriptos al servicio.

Severance — Official Trailer | Apple TV+

¿Qué pasa mientras tanto con Netflix? ¿Qué ofrece ahora la mayor plataforma de streaming del mundo y por qué está perdiendo usuarios? La interfaz de la N es imbatible y sus producciones originales, desde “Stranger Things” a “La Casa de Papel”, desde “The Crown” a “Gambito de dama”, alcanzaron un impacto que la competencia mira muy de lejos. Netflix marca agenda y ha cambiado la forma de consumir entretenimiento, modificando la industria del cine y la televisión.

Sin embargo, la empresa que nació en California a fines de los 90 comenzó a perder mucho de su catálogo fuerte en los últimos años, porque se fueron venciendo las licencias de los estudios de cine y series, y ahora no puede contar con ningún título de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, Warner Bros o DC Comics. En paralelo, la compañía sigue aumentando los precios de suscripción _algo que necesita para mantener su millonaria maquinaria de estrenos_ pero también infla su catálogo con productos de muy pobre calidad como telenovelas colombianas o mexicanas.

“Cuando apareció Netflix, la ilusión era que uno pagaba una plataforma donde podría encontrarse con la mayoría de las producciones, que es la razón por la que uno paga Spotify o YouTube Music sin chistar”, señaló Makovsky. “Ahora, en cambio, no se pueden pagar cinco plataformas para ver un estreno decente una vez por mes. A ver, no porque la calidad de Netflix deje muchas veces que desear es la peor de todas. La política de estrenos permanentes, la producción en otros países y su excelente interfaz la hacen un sitio atractivo, muy parecido a eso que se le demandaba a la televisión. Es endeble en su historia y en la permanencia de materiales que aloja, pero es fácil de ver en televisores poco inteligentes, y eso también ha impulsado su masividad”, explicó.

gray.jpg "The Gray Man" es la gran apuesta de Netflix para julio. Es la película más cara de la historia de la plataforma.

“Netflix se convirtió en un clásico, pero también hay mucho relleno”, comentó por su parte Tapia. “Es una marca, como la Savora o la Gillette. Lo primero que te preguntan cuando hablás de una película es si está en Netflix. Y siempre alguna cosa hay para ver. Es la plataforma que menos promociones tiene, la que menos beneficios le da al usuario, pero tiene esa chapa de ser la primera. Creo que Netflix va a ser lo último que la gente abandone, porque siempre te enganchan con alguna serie que no terminó o alguna superproducción que están por estrenar. Acá en la Argentina, con toda la furia, la gente debe tener un promedio de dos plataformas. Algunos contratan una plataforma mientras se estrena una serie que les interesa y después la dan de baja. En Argentina estamos complicados con los precios: dos streaming son unos 1.500 pesos, y cuando las promociones pasan y los aumentos siguen, el presupuesto se hace más alto”, apuntó.

Para Makovsky, “Netflix hace abuso de la relación casi afectiva que uno tiene con la plataforma. Para quienes sólo usan el control remoto, Netflix es su única biblioteca audiovisual. Las plataformas son la nueva televisión, se postulan al alcance del control remoto y cada vez tienen más relleno. Si te asomás a lo más visto de cada plataforma te das cuenta de que no es necesariamente contenido lo que se busca, es una mezcla de buena interfaz y oferta televisiva: distracción y ruido de época”, concluyó.