Fuego cruzado en Central: los medios partidarios y la batalla dialéctica por la nueva camiseta

Leonardelli, especialista en historiar los trofeos del club comentó: “Es una camiseta para recordar en el sub mundo de los coleccionistas de camiseta en general, no tanto para el coleccionista canalla. Es una edición especial por los 100 años de la marca. Tiene un corte que llevan todas las camisetas de esta línea Umbro 100. Se puede ver que se tomó de referencia la camiseta de la selección escocesa que Umbro sacó en el año 1994, la cual fue la primera camiseta en tener un tartán (las polleras escocesas) con la cual se trata de generar una relación entre Central y el origen de su presidente fundador. Por otro lado, posee tonos dorados haciendo semejanza al oro ya que hace un año Central salió campeón y es una forma sutil, pero muy certera de representarlo. Algo que sorprende y llama mucho la atención es tener el escudo del club en negativo ya que es la primera vez que se da esta particularidad” , cerró el especialista en historiar los trofeos del club.

El historiador de Central que niega el origen escocés

Mientras que el historiador Alarcón, quien hizo una gran investigación sobre los socios fundadores de Central dijo: "La tercera equipación de Rosario Central me dejó con gusto a poco y cuenta con un error involuntario que hay que empezar a desterrar de la historia auriazul. Esta singular casaca tiene en su fondo un entramado típico de Escocia, puesto ahí para vincular a Central con aquel país británico, donde es cierto que nació nuestro primer presidente. Pero que nada tiene que ver con nuestro club, ni en su origen ni en su posterior evolución. No está de más recordar que Rosario Central es un club nacido en suelo argentino, en una ciudad argentina, producto del esfuerzo de trabajadores ingleses y de un escocés, que a pesar de nacer en la Tierras Altas de Escocia allá por 1860, se declaraba como ciudadano inglés, tal como se puede apreciar en el acta de su casamiento en una iglesia rosarina y también en las planillas del Censo Nacional de 1895. Por lo tanto la vinculación de Escocia con el origen de Central no va más allá del lugar de nacimiento de su primer presidente, dato irrelevante ante la fuerte presencia inglesa de los demas socios fundadores, que al igual que Calder ayudaron a fundar y a engrandecer desde sus cimientos al viejo club ferroviario.

Dentro del C.H.E.R.C. hubo voces disímiles. Julio Franco Cosenza, autor del libro “La Era Inicial”, dijo: “La casaca es difícil de asimilar. No veo fundamento que relacione a Central con lo desarrollado, más allá de un intento de fondo escocés. Desde mi visión de diseñador tiene un desaprobado gigante”.

Mientras que Matías Mancini apuntó que “la tercera casaca del nuestro no es de mi agrado. No me gusta que se utiliza un mismo modelo que los demás clubes que tienen la marca Umbro, pero con diferentes colores”. En tanto Andrés Ponte comentó que “me gusta como todas las camisetas de Central, aunque me parece una vergüenza la publicidad del casino”.

Franco Vidal, de @InfoCanaya, una cuenta que tiene en X casi 175.000 seguidores, se puso en la vereda de enfrente con su opinión: “Me parece una camiseta hermosa. La tonalidad del azul y la innovación del rombo dorado repartido entre pecho y espalda por el aniversario de la marca hace que sea una camiseta única en la colección auriazul. Solo faltan resultados: si con ella se consiguen algunas victorias, será una de las alternativas más recordadas de las últimas décadas”.

En tanto, Emiliano Allegri de Arriba Central que sigue a todas las disciplinas del club comentó: “Me gusta la nueva camiseta. Sí, debo reconocer, que es un modelo polémico y esperaba algo mucho más bonito, ya que se trata del último modelo que, por suerte, va a presentar esta marca de indumentaria. Por llevar nuestro escudo, ya es linda. Pero esta no califica para mucho más”.

Por otra parte, los que ya compraron esta camiseta que tiene un valor cercano a los $ 90.000 son los integrantes del programa Canayas Unidos TV, Gisela Galuppo, Iván Lemaire y Fernando Cirimele, quienes ya cuentan con 168 emisiones y siguieron a Central en todos los partidos de Libertadores y Sudamericana en el exterior. Al unísono comentaron: “La nueva camiseta de Umbro es una camiseta de Central así que no hay manera de que no nos guste. Hay que tener en cuenta que es una casaca por los 100 años de la marca, que mantiene un diseño similar respecto a los otros equipos que sponsorea como Argentinos Junios, Atlético Tucumán y Belgrano. En Argentina, nos enorgullece saber que Luisina Sanchez, la hija de Vitamina; ha sido participe del diseño. Con fondo de diseño escocés propio de nuestros orígenes y marcando la pasión por el nuestro”.

Mariano “Nano” Sanguinetti, de “Mundo Central”, comentó: “Personalmente, las camisetas de Central me parecen todas lindas. Entiendo la explicación que se dio de la decisión del diseño, pero creo que la ejecución no termina satisfaciendo el deseo del hincha. A pesar de eso, estamos hablando de una camiseta alternativa y creo que no se puede exigir mucho”.

Mientras que Gonzalo Ferrer, de “El Diario de Central”, dijo: “La camiseta no me gusta porque carece de originalidad al ser el mismo diseño que tienen otros clubes. Umbro pudo haber hecho algo diferencial tal como fue la camiseta con la bandera de Escocia”.

Otra de las voces femeninas fue la de Melina Kesovija, de la cuenta @demividaelamor.1889, que es una página dedicada a compartir fotos y videos de la hinchada de Central: “La nueva camiseta no me gusta, sencillamente porque no me parece atractivo el fondo con esos cuadrados. Personalmente hubiese hecho algo alusivo, pero más delicado. Sí me gusta el escudo dorado y los detalles que marca Umbro, ya que entiendo que esa era la base que presentaron para conmemorar su aniversario. La tomo como lo que es, una camiseta de Umbro, que hace mención a un club que representa”.

Dos integrantes del programa radial “Consultorio Canalla”, se prendieron con la requisitoria. “Estamos acostumbrados a la tradicional, igual me gusta. Lo raro es la V en el pecho” comentó Rubén Darío Corvalán. Mientras que José Bracco dijo que “la camiseta está buena ya que es distinta a las anteriores suplentes y mucho mejor que la azul con la cruz blanca”.

Otras opiniones de los medios partidarios de Central

En la familia Forte, de Herencia Canalla, no se pusieron de acuerdo en todo. Jorge dijo: “Me encanta la nueva camiseta, distinta, con el escudo original y dorado. Con los números dorados debe quedar hermosa”. Su hija Renata estuvo en la misma sintonía “Me gusta el diseño retro que hicieron. En especial el cuello dorado y que el logo con el escudo de Central tenga ese dorado me pareció bueno”. Pero su hermana Francesca hizo una observación: “No me cierran el estampado a cuadros, pero me encanta que tenga los detalles en dorado”.

Matías Yeoman (central_copa): “La camiseta me gusta y el detalle en dorado está bueno. Umbro en esta etapa en el club no se esforzó mucho por marcar la diferencia, por ser una tercera camiseta y tener el escudo más hermoso de todos. Cumple”.

Lucas Cañete (Info Canalla 1889): “A mi gusto, la camiseta no me convence ya que tendría que haber sido dorada, como decían, y no amarilla. Además de ser idénticas a las que sacó Argentinos Jrs, Atlético Tucumán y Belgrano, por el aniversario número 100 de Umbro. Un papelón que sean todas iguales, porque no nos diferencian en nada. Pero sigo pensando que la camiseta de Central es la más linda de todas y cuando te la comprás y te la ponés, aún queda mejor”.

Marcelo “Chelo” Colombo (@centrala1toque): “Toda camiseta de Central, por más resistida que la veamos al inicio, nos termina gustando. Pero, este nuevo modelo en particular, carece de aceptación por parte de los hinchas simplemente por no respetar en su diseño, los bastones y colores tradicionales. Es una indumentaria genérica donde la marca modifica los colores según el club al que abastece. Pero Central siempre se distinguió del resto y ese es el reclamo del pueblo canalla”.

Sergio Galabres (Pasión Canaya TV Roldán): "La camiseta alternativa como ocurre habitualmente genera opiniones encontradas, mi opinión particular es más negativa que positiva pero hay un montón de factores que incidieron en su diseño. El hincha de Central consume y se enamora de todas las camisetas que utiliza nuestro equipo seguramente el próximo domingo muchos la luzcan orgullosos en el Gigante", finalizó el ideólogo de este programa que lleva 11 años ininterrumpidos en el aire, desde agosto de 2013.