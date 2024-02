En Newell's, el DT Larriera ya comenzó a gastar su crédito

El golpazo en el clásico dejó ecos incómodos en el parque Independencia. Provocó ruidos que todavía retumban en el Coloso. Representó un llamado de atención que clama por ser atendido (y detenido) a tiempo para no transformarse en el comienzo de una curva de crisis. Para el entrenador Mauricio Larriera, el derbi con Central era tomado como un torneo aparte y su equipo no pudo imponer condiciones y, por propias fallas de definición, dejó escapar la chance de conseguir un resultado que le permita construir una base inicial confiable para este ciclo que hasta ahora no terminó de despegar, y corre riesgo de quedarse empantanado si no encuentra una rápida reacción.