El pullarismo empuña el caso Maqueda para el recambio de la Corte Suprema de Santa Fe

El cortesano de la Nación afirmó que se retirará sin resistencias. "No es un drama", dijo. El gobierno provincial lo toma de ejemplo para la renovación local

Lejos de realizar algún tipo de resistencia judicial, el integrante de la Corte Suprema de la Nación tomó con naturalidad su salida en una entrevista con revista Noticias. “Yo no tuve tiempo de entrar en eso (eventual prórroga de cinco años más), porque nueve meses, diez meses antes me notificaron que a los 75 años me tenía que ir. Así que a los 75 hay que irse”, sostuvo en referencia al comunicado que envió el presidente con la nueva postulación.

Chau a la Corte Suprema

Respecto a la posibilidad de seguir en el cargo, Maqueda sostuvo: “No es para mí un drama irme a los 75 años, después de 22 años en la Corte, pero estando bien, como lo estoy yo, podría haberlo pensado, pero no lo pensé. No tuve tiempo”.

La declaración fue tomada por el pullarismo como un respaldo indirecto a su cometido. El máximo tribunal santafesino tiene cuatro miembros luego del retiro confirmado para los próximos meses de Mario Netri y María Angélica Gastaldi. Sin embargo la renovación pretendida también apunta a Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, quienes hasta el momento rechazan apartarse, mientras que queda a salvo Daniel Erbetta, quien tiene menos de 75 años, límite de la Constitución nacional.

La discusión pasa por la edad. El gobierno santafesino está convencido de que tiene los argumentos legales suficientes para justificar con jurisprudencia, incluso creen que no habría margen para introducir amparos u otros recursos. "Hay que respetar la Constitución y no hay discusión alguna", sostienen. La Corte Suprema de la Nación declaró la inconstitucionalidad del límite de 75 años en el caso Fayt que se quedó hasta los 97 años en su cargo. Sin embargo, fue corregido por el máximo tribunal con el caso del juez Leopoldo Héctor Schiffrin. El caso Maqueda parece ser todo un aval.

¿Cómo sigue?

La ministra Gastaldi fue la última que anunció el paso al costado y terminó empujando el proceso de renovación que avanza a gusto del oficialismo. Luego de la confirmación de su salida, el gobernador Maximiliano Pullaro valoró que la ministra “entienda que hay procesos en la vida de las personas y de las instituciones”. Todo un mensaje para el resto de los cortesanos que se niegan a retirarse.

¿En qué situación está la renovación? Es un hecho que el proceso avanza por más resistencia que exista de la Corte. No se descarta que en los próximos días el gobierno avance con alguna medida concreta aprovechando el envión tras la salida de Gastaldi y el video con la declaración de Maqueda que recorrió los medios nacionales y fue 'reenviado muchas veces' a través de WhatsApp por el oficialismo, a quien le suma la viralización.

El gobierno se limita a decir que “los plazos están corriendo, el tiempo está pasando", y que "es un proceso de cambio que está andando”, aunque con las últimas noticias pretende meter una marcha más y no perder la oportunidad.