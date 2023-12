"El analista considera si el que habla está buscando un análisis o alguien que le diga lo que tiene que hacer"

¿Cómo llegó el psicoanálisis a tu vida?

Cronológicamente puedo ubicar un primer acercamiento en la secundaria. Había una materia llamada Psicología en la que nos dieron un libro del que no recuerdo ni el nombre ni el autor. Lo que sí recuerdo es que para distinguir a Freud de otras corrientes se destacaba el descubrimiento del inconsciente. Ese descubrimiento me cautivó. Después, en 1998, empecé la Facultad de Psicología en la UNR, ahí tuve una proximidad mayor con el texto y la letra freudiana.

Igualmente, hasta ese momento, no había encontrado mi Virgilio. Esa guía, referencia, ese rodeo por el otro a partir del cual uno encuentra sus claves de lecturas para entrar en el psicoanálisis. Como no se entra a Freud sin Lacan, tampoco a Lacan sin Masotta. Sobre esa serie filiatoria suscribo la llegada del psicoanálisis a mi vida.

El punto de inflexión sucede cuando empiezo a ir a las conferencias sobre Oscar Masotta que dictó el psicoanalista Ángel Fernández en Homo Sapiens. Eso sucedió hace más de diez años. Esas conferencias fueron la antesala de que hoy es el Curso Anual de Psicoanálisis (CAP).

Paralelamente venía haciendo controles sobre mi práctica. Se podría decir que cronológicamente llegué en la secundaria, pero lógicamente el psicoanálisis me tomo cuando me encontré con esas palabras de Ángel sobre Oscar Masotta en Homo Sapiens y en los análisis de control que sostuve regularmente.

Es importante construir un recorrido singular, ¿no?

Vilma Coccoz establece una resonancia entre el acceso al saber del inconsciente y al saber de la teoría psicoanalítica. Ella lo explica así. Como el saber inconsciente es un saber no sabido, se accede a ese saber hablando, es decir por el rodeo del otro. Hay algo similar que pasa con la aprehensión de la letra freudiana y lacaniana. Ella afirma que puede decir que es freudiana porque es lacaniana. Lo que ahí se está situando es que ella puede entender la letra freudiana gracias a las claves de lectura que brindó Lacan. Incluso, va por mas en el reconocimiento de una serie filiatoria. Dice que es lacaniana y freudiana porque es milleriana, en tanto Jacques Alain Miller nos ofrece llaves de entrada a la obra de Lacan.

Que el analista tenga que autorizarse a sí mismo no pasa por una declaración infatuada del yo: “Yo soy analista”. Tampoco se trata de una autorización que denuesta o no tiene en cuenta el reconocimiento del otro. Se autoriza aquel que puede conferir autoridad a un referente, a una clave de lectura, a un lugar de formación.

Me parece interesante este parangón del acceso al saber teórico con el del saber inconsciente que siempre es, en un caso y otro, por el rodeo de la conversación con otro. Del mismo modo no accedemos directamente a la realidad si no es por la mediación de operaciones de lectura que no aprendimos en el aislamiento.

¿Cuándo te autorizaste para hacer clínica psicoanalítica?

La autorización como analista tiene que ver con la posición analizante, con ubicar los propios puntos de sordera. Salir del propio enceguecimiento es un trabajo que se construye día a día, el cual también tiene sus puntos de inflexión.

Hay un psicoanalista de la época de Freud que se llamaba Wilhelm Stekel que decía que los puntos ciegos del análisis del analista coinciden con los puntos ciegos del análisis de un analizante, de un paciente. En ese entonces no se hablaba de analizante, esa es una categoría que después va a formular Lacan, leyendo a Freud, para resaltar la actividad de quien consiente esa posición en la experiencia analítica. El que trabaja es el analizante.

Estando en la facultad me interesaba orientarme en el sentido de la clínica, pero esa intención fue ganando convencimiento con la experiencia. El analista no es un ser, no es una cuestión ontológica la que define lo define. El analista es una función. El analista se prueba en la interpretación que hace y en los efectos que produce esa interpretación. Por eso tiene que someter su práctica al análisis de control para ubicar qué lo sobrepasó en su acto analítico, si el deseo del analista o un punto ciego. No es que uno puede decir de acá y para siempre soy analista, lo importante es probarlo en la interpretación que se hace y en los efectos de esa interpretación.

Hace unas semanas el CAP, conjuntamente con La Masotta, invitaron a Jorge Chamorro a las Jornadas de Psicoanálisis, Salud y Políticas Públicas realizadas en la Facultad de Psicología de la UNR. En su conferencia “El peso de las palabras” él decía que a sus 81 años todavía no podía decir que es un analista porque lo tenía que seguir comprobando.

Yendo hacia el trabajo, ¿cómo se construye un consultorio de psicoanálisis?

Armar un consultorio es difícil, por lo menos en mi época lo fue. Se requiere paciencia y persistencia en el camino para armar un circuito de derivaciones. El primer año tuve tres pacientes. En ese momento, tal vez, estaba más en soledad. Después, cuando llegué al Curso Anual de Psicoanálisis como lugar de formación, con otros analistas, la red transferencial se amplió considerablemente.

Paralelamente al armado del consultorio también empecé a trabajar en un Centro Educativo Terapéutico, fue una experiencia muy interesante. Estaba orientado a niños y jóvenes. Puntualmente lo que yo hacía ahí era un taller de cuentos.

¿Cómo era esa dinámica? ¿Armaste un dispositivo?

El taller lo fui armando a partir de un deseo y en conversación con quien era mi analista de control. Era mi primer encuentro con niños que tenían psicosis o autismo. Para mí era muy importante poder armar un comienzo, un desarrollo y un cierre. Que el niño se encontrara con una estructura regular y que desde ahí se hiciera lugar a lo contingente. Algo que es deseable para cualquier niño y que para un niño con psicosis o con autismo puede funcionar como un espacio de confianza y organización.

Recuerdo que comenzábamos con una canción y que las actividades que se desarrollaban en el transcurso variaban, pero había una invariante estructural que al niño lo esperaba siempre de la misma manera.

Después, por supuesto, estaba lo contingente, lo que uno no prevé, lo que cada niño quiere en ese momento, había niños que un día no participaban en el taller porque no querían o les pasaba algo puntual y no era una exigencia que lo tuvieran que hacer. Eso sacude porque requiere un trabajo sobre el narcisismo propio del coordinador, no toda propuesta que lleva coincide con lo que el otro va a querer. Hay discontinuidad, no hay proporción.

Silvia Elena Tendlarz dice que el niño autista no rechaza al otro porque no puede hacer contacto con él, lo que sucede es que la realidad del mundo le resulta tan hostil e invasiva que lo rechaza como defensa, tiene que construir defensas para conectar con el otro. Por eso, es importante tanto esa invariante como hacer lugar a lo singular. El autismo no es una enfermedad mental, sino un modo de funcionamiento singular. No es un déficit.

Esta misma analista también habla de una clínica de la invención y circulación. La clínica de la invención es crear un lazo que antes no estaba y que sea sutil. La sutileza es muy importante en la clínica con niños autistas. Ya sea haciendo un taller o en el consultorio.

¿Por qué se habla tanto de infancias y autismo? ¿Es lo mismo decir que un niño tiene TEA que decir que un niño tiene autismo?

Desde el momento que empecé a trabajar hasta ahora hubo distintos cambios que sucedieron en el camino. El manual de psiquiatría norteamericano (DSM) que se utiliza en Estados Unidos y tiene gran influencia en todo el mundo fue realizando distintas operaciones. Este manual realiza clasificaciones y las clasificaciones que hace, lejos de producir un efecto de esclarecimiento, producen un efecto de mayor confusión.

Lo que hizo el DSM fue borrar el término de psicosis en las infancias y elegir solamente el término de autismo. Pero al término de autismo lo metió dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), y sólo reserva aparte a las esquizofrenias cuando hay niños o niñas que presentan alucinaciones.

Entonces están los Trastornos Generalizados de Desarrollo (TGD), las esquizofrenias y el resto queda todo dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). El problema es que, dentro de ese espectro, el DSM establece una especie de listado de síntomas, en el cual cualquier niño puede quedar incluido.

¿Cuáles son esos síntomas?

Falta de contacto con el otro, dificultades en el lenguaje, a lo que me pregunto, ¿cómo un niño no va a tener dificultades en el lenguaje si se está constituyendo en él?

Esta operación tiene fines económicos. Cuanto más se amplía el espectro más posibilidades de medicalización hay. Eso produce el efecto de psicopatologización y así parece que cualquiera puede entrar dentro de los parámetros del TEA.

Desde que empecé a trabajar, un niño tenía autismo a los cuatro o cinco años, ahora encontramos que las consultas bajan al año y medio. Antes un niño llegaba derivado por la escuela, hoy es el pediatra el que deriva las consultas. También, la detección temprana muchas veces termina en una mala detección, porque a la primera de cambio que un niño entra en ciertos parámetros se lo comienza a diagnosticar.

Es una época rara porque la patologización excesiva también produce el efecto contrario. Porque si todo es lo mismo y nada se puede ubicar en un nombre, también se produce un efecto de borramiento de la singularidad del síntoma. Y el diagnóstico es importante porque es una especie de GPS, una brújula de orientación de trabajo.

¿Cuál es la forma de responder o intervenir que tiene un analista?

El trabajo con niños tiene sus especificidades. No se puede aplicar el psicoanálisis para adultos al psicoanálisis para niños. Tiene otras características. Estás dentro del campo psicoanalítico, pero en otra etapa de la vida. Cuando un niño es tan pequeño es importante intervenir al nivel del padre y la madre o adulto a cargo. Por un lado, es importante construir el diagnóstico para dilucidar primero si hay una psicologización o patologización innecesarias. Por otro lado, sirve para echar luz para determinar la dirección del tratamiento, si es que se lo requiere.

La clave y lo que distingue al análisis es que el diagnóstico se arma en transferencia, el analista no se va a orientar por un listado previo de síntomas, evaluando si el niño o la niña mira o no mira, si hace contacto visual o no, si habla o no. Va a ser guiado por la transferencia y los síntomas se van a ir construyendo en análisis. Si se trata de un/a niño/a con autismo, psicosis, neurosis o si hay que esperar. Hasta que no haya un diagnóstico positivo no se puede decir que por descarte se trata de autismo. Se tiene que probar. En eso hay que ser muy cauto y riguroso.

¿Es lo mismo una consulta privada o una dentro de una institución?

Es muy común en esta época que el niño reciba varios tratamientos a la vez. En las instituciones el margen de maniobra del psicoanalista tiene que ver con la permeabilidad de cada institución al psicoanálisis. El trabajo del psicoanalista es intentar que el niño no se cosifique y que no sea objeto de distintos tratamientos.

En la experiencia de la Escuela Experimental de Bonneuil, a través de Lito Benvenuti, aprendí algo muy interesante: proponerle al niño o al adolescente otra cosa que ese péndulo permanente entre la institución, el tratamiento y la familia. Lo que se busca es hacer estallar un poco ese vaivén en el cual la vida se medicaliza y se ritualiza.

Por eso ahí es muy importante el aporte que puede hacer un acompañante terapéutico y el psicoanálisis como aparato de lectura.

¿Cuánta posibilidad hay de practicar psicoanálisis en un acompañamiento terapéutico?

El acompañamiento terapéutico es una clínica entre varios. Esto lo dicen Gustavo Rossi y Osvaldo Delgado en un libro muy orientador. Este tiene distintos niveles, registros y entrecruzamientos.

Un equipo tratante puede indicar como recurso clínico un acompañamiento terapéutico. Ahí comienza una articulación entre el dispositivo de acompañamiento terapéutico y el dispositivo analítico. Pero también, según la complejidad y el lugar, pueden intervenir el discurso de los Derechos Humanos y de la Salud Mental.

El acompañante terapéutico es como una especie de puente, de nexo que comunica y anuda esas instancias. Incluso otras, porque también puede ser articulado con otros dispositivos de atención que sean parte de la estrategia como un centro de día, por ejemplo.

Una pata fundamental es la interdisciplina. Si el dispositivo analítico tiene que dialogar con un psiquiatra, entonces el dispositivo psiquiátrico también dialoga con el acompañante y así se plantean distintos puntos de entrecruzamiento.

El acompañante terapéutico es clave para intervenir en distintos registros. Por un lado, en el orden del sentido Por otro, opera con los malestares del cuerpo (donde aparecen las pulsiones), en los pasajes al acto, los acting out. Por último, en un plano imaginario porque el acompañante terapéutico opera en la semejanza, se presta como un apoyo de identificación (no como modelo).

¿Qué relación hay entre un psicoanalista y un acompañante terapéutico?

La relación se puede establecer por lo que los diferencia. Como se trata de dos funciones distintas, se pueden relacionar. Eso no impide, a quien esté ocupando la función de AT, valerse del psicoanálisis como aparato de lectura, pero está claro que las funciones son distintas. Hay que tenerlo en cuenta para ver cuáles son las posibilidades y el alcance.

El acompañante, a diferencia del analista, no trabaja con la interpretación ni va a ir para el lado de la asociación libre, regla fundamental del psicoanálisis.

El paciente o analizante va a dirigir demandas, tanto al acompañante como el analista. En ninguno de los dos casos se trata de responder a ellas. Pero cada uno lo hará según su método, su táctica y estrategia. No es que el acompañante puede hacerlo porque está en la escena de la vida cotidiana.

Por eso, el acompañante puede valerse del psicoanálisis para leer el acompañamiento, lo que sucede ahí. Para entender de qué materia esta hecho el sujeto: lenguaje, pulsión, inconsciente. Para captar ese particular en el malestar en la cultura general, en las instituciones en las que participa.

¿Y qué es lo que hace?

El acompañante también, como el analista, pero de manera distinta, tiene su táctica, su estrategia y su política. En los acompañamientos las transferencias suelen ponerse viscosas porque hay una intención de llevar el trabajo profesional al plano de la amistad, como el otro aparece como un semejante hay algo que tensiona en ese sentido. El acompañante tiene que estar advertido.

El acompañante tiene que pagar esa situación con sus afectos, no puede poner en juego sus afectos, no puede estar triste y llorar junto al acompañado.

Lo que ahorra muchos problemas a la práctica es no estar solo sino entre varios. Los otros discursos funcionan como terceridades que interrumpen esa pretendida continuidad.

Suele confundirse el cuidado o la presencia con un tratamiento.

Si el acompañante terapéutico no está en el marco de un proyecto terapéutico corre el riesgo de quedarse muy solo, atajando resonancias que debieran ser puestas en juego en un consultorio. En la escena cotidiana el acompañante está más expuesto, más aún sin la mediación y orientación de un proyecto terapéutico. En la Ley 1221 que regula las tecnicaturas, la formación académica del AT, se va transmitiendo como condición que la indicación de acompañamiento tiene que partir de otro profesional. Falta aun la ley nacional que brindaría un marco legal mas contundente.

¿Hay una mayor posibilidad de trabajo dentro del campo de la salud mental para quien recién comienza en los acompañamientos terapéuticos?

Creo que eso va cambiando según las épocas y los momentos. También varía de persona en persona por las contingencias. En términos generales en la época que me recibí hubo un auge de un tipo de instituciones, centros de día orientados para las infancias y las adolescencias. Lugares en los que se podía armar algo que conectara con los fines terapéuticos y los intereses personales. En mi caso eran los cuentos y la literatura infantil.

Hace un tiempo a esta parte, diría que desde 2010, con la nueva ley de salud mental que se promulga hubo también un auge del acompañamiento terapéutico. Una práctica que aparece como fuente de trabajo más recurrente en estos tiempos. Tanto en instituciones privadas como públicas. Y afortunadamente, porque es una práctica que nace en la comunidad y la cotidianidad. Interviene en otro registro en relación con la persona. Ya no es sólo el paciente que está en la institución o en el consultorio, está en el afuera.

Es muy importante el auge de esta práctica. Porque aparece como un dispositivo alternativo a la internación. No es que la sustituya, pero sí muchas veces su intervención puede operar a favor de su evitación. Por ejemplo, cuando contribuye a acompañar el tratamiento ambulatorio. También puede constatarse una reducción de la medicación, en algunos casos.

¿El acompañamiento terapéutico es trabajo precarizado?

El AT es una práctica de gran valor cuyas condiciones laborales se precarizan. Sucede muchas veces que el reconocimiento monetario de ese valor es precario. Y esas condiciones de trabajo impactan en el dispositivo.

Tal vez un acompañamiento terapéutico que requeriría tener una regularidad de tres veces por semana, pasa a tener una regularidad de una vez por semana y sólo una hora, porque ese acompañante está sujeto a otros acompañamientos o trabajos para llegar a fin de mes. No es que el dispositivo no sea eficaz, no es eficaz en las condiciones precarias en las que se lleva a cabo. Y a veces no es una dificultad o una responsabilidad del acompañante, es una responsabilidad de las condiciones precarias en las que trabaja.

No se puede hacer una torta sin huevos, con harina, leche y azúcar, va a salir chirle, sin consistencia. Requerimos ingredientes elementales y fundamentales. En un dispositivo terapéutico pasa lo mismo, requiere determinadas condiciones. Y en un dispositivo analítico también. Teniendo eso, lo demás será construido a merced de la estructura de la subjetividad, punto por punto y caso por caso. Por eso, son importantes las conquistas a nivel de legislación porque podrían permitir regular y delimitar.

¿Cuál es el aporte del psicoanálisis sobre este panorama?

Freud compara los comienzos del análisis con un viaje. Por eso, antes de emprender un viaje uno tiene que armar la valija, ver qué lo va a acompañar en ese período. El paciente (o quien va a devenir analizante) evalúa si el que lo escucha es confiable por lo que le devuelve. El analista considera si el que habla está buscando un análisis o alguien que le diga lo que tiene que hacer.

También lo compara con un juego de ajedrez, un juego donde hay reglas y movimientos precisos. El ajedrez tiene una metodología, no podés mover el peón o el rey para cualquier lado, ni en cualquier momento. El analista tiene que leer los efectos que tienen sus movimientos en el rival, el contrincante que tiene en el juego de ajedrez sería el analizante, en función de eso va a hacer una u otra jugada. El psicoanálisis es una técnica, con pasos. Eso, lejos de rigidizar el proceso, le da mayor movilidad al analista. Conocer las estructuras elementales de la práctica analítica facilita el camino. Una movilidad y facilitación conducida por una ética y ajustada a ella. Técnica y ética son indisociables. Ángel Fernández lo dice maravillosamente, en la Diplomatura sobre AT organizada por la Masotta en la Facultad, tomando a Rodolfo Fogwill: “La técnica invoca lo que el analizante se hace a si mismo cuando dice lo que dice (o lo que no dice)”. Por eso, técnica es ética. Esta incluye tambien la pregunta de qué se hace un/a analista o un/a acompañante terapéutico cuando está en el territorio.

El acompañante trabaja entre varios, pero no es empleado de ninguno. Acompaña la dirección clínica planteada por aquel que lo ha indicado, pero no se somete. Tiene que tomar decisiones, leyendo la táctica de la oportunidad y orientado por la estrategia que le impone la transferencia. Tiene que conocer los alcances y límites de su función. A más claridad y distinción de esto, más libertad y precisión en la intervención. Ahí estará, también en otro viaje y jugando al ajedrez, con otro tablero que el del analista.