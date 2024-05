Economista Juan Santarcángelo: "Marchamos a un esquema parecido al final de los 90"

Caputo y Gita Gopinath, la subdirectora del FMI. Hay que pagar casi u$s 5 mil millones este año.

En esa dirección, el aumento del desempleo será “el tema que va a dominar en los próximos meses, ya que al ser trimestrales, los indicadores no captaron plenamente todavía el deterioro que está sufriendo la situación laboral”. Y va a potenciar los efectos negativos de la caída del salario real. “Marchamos a un esquema parecido al final de los 90”, indicó.

En esa analogía, ¿podría esperarse un descenso importante de la tasa de inflación? Santarcángelo opinó que “entre comillas, eso podría salirle bien”, siempre recordando que “el ritmo de aumento de precios todavía supera el promedio del gobierno anterior y que la desaceleración se da en un contexto de una recesión” difícil de perpetuar sin consecuencias. “Además tiene que sortear las presiones devaluatorias, que son muchas”, frente a “una cosecha que no fue tan buena como preveía el sector agropecuario, al que no le da lo mismo el tipo de cambio a la hora de liquidar”. El ministro de Economía, Luis Caputo, pilotea esa debilidad con nuevo endeudamiento pero esa estrategia “parece no estar conduciendo a ningún lado”, sobre todo en lo que tiene que ver con financiamiento externo.