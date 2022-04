Aupado por la bronca creciente de la sociedad contra la dirigencia política, Javier Milei acelera su armado electoral para 2023 . Y encontró en Santa Fe dos influencers como arquitectos principales para un proyecto presidencial que no está exento de dificultades.

“Javier me pidió que me encargue de la coordinación de los liberales libertarios en Santa Fe y eso es lo que hago”, dijo a La Capital la economista Romina Diez, presidenta del Partido Libertario y amiga personal del diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gastón Pauls: "Los que pasamos por este infierno no se lo deseamos ni al peor enemigo"

La divulgadora y columnista radial -cuya cuenta de Instagram Economía para no economistas supera los 52 mil seguidores- montó el acto que encabezó Milei a fin de año en el parque España y del que participaron, según los organizadores, unas 40 mil personas.

Sin embargo, en el búnker santafesino del economista y político elogiado por Domingo Cavallo y Jaime Durán Barba quieren trascender las fronteras de la comarca libertaria y observan con atención el espacio celeste.

Es una relación de mutuo beneficio. Por un lado, para encarar una campaña presidencial se necesita -además de candidatos, propuestas y viento ideológico a favor- estructura. Dinero y personas que militen y, sobre todo, que cuiden los votos el día de las elecciones.

Por el otro, tras la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo los sectores conservadores se quedaron sin su principal bandera de movilización política y la prédica antifeminista de Milei -acompañada, por supuesto, de su potencial caudal electoral- resulta atractiva.

En abril, Diez se reunió con Nicolás Mayoraz, presidente del bloque de diputados provinciales Vida y Familia, que tiene cuatro integrantes.

https://twitter.com/romidiezok/status/1511819798551973889 MILEI 2023

La libertad avanza ! Santa Fe avanza más unida que nunca ! @JMilei @NicolasMayoraz pic.twitter.com/7JULkyudJd — Romina Diez (@romidiezok) April 6, 2022

No es la única señal que recibieron de esa área del espectro político. En noviembre, la mesa federal del partido Unite decidió promover la candidatura presidencial de Milei. Una de las que suscribió la iniciativa es la diputada provincial Betina Florito, que cosechó 70 mil votos como candidata a senadora nacional.

“Todo el centro derecha está invitado a ser parte”, aseguró Diez. ¿Y Amalia Granata? “No tuve la oportunidad de conocerla pero me parece una mujer que puede aportar mucho a este espacio”, respondió la economista.

El nexo es otro influencer de la nueva derecha y parte de la mesa chica de Milei: Alvaro Zicarelli. “Yo me encargo de La Libertad Avanza como frente, junto con mi trabajo con Amalia”, dice el jefe de asesores de la legisladora provincial.

Después del batacazo en 2019 -cuando logró 287 mil votos y se llevó seis bancas- la estrella política de Granata comenzó a apagarse. Antes de asumir el bloque se partió y el año pasado la fórmula que compartió con Federico Angelini salió tercera en las primarias de Juntos por el Cambio, pese al apoyo de figuras nacionales como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

image.png

Alvaro Zicarelli, asesor de Amalia Granata y armador en Santa Fe de Milei

Alejada del PRO, Granata encuentra en Milei una oportunidad para recuperar protagonismo. A fines de marzo, ambos se fundieron en un abrazo en un canal de televisión porteño que el diputado porteño visita con frecuencia. El desdoblamiento del calendario electoral le permitiría a la ex panelista televisiva presentarse para un cargo provincial, como diputada o gobernadora, y pocos meses después para un cargo nacional, como diputada nacional o vicepresidenta.

“Estamos trabajando”, dijo Zicarelli, sobre la posibilidad de un acuerdo entre Milei y Granata. No obstante, el armado del rompecabezas es trabajoso. No todas las piezas encajan. “En términos personales, hay una figura que no queremos que sea prudente que sea parte del espacio”, deslizó, enigmático, Zicarelli.

Pese a estas tensiones, los responsables del operativo Milei 2023 quieren presentar candidatos también para cargos locales, como intendente y concejales, siempre pegados a la figura en ascenso del diputado.

Según el último informe nacional del sociólogo Ricardo Rouvier, histórico encuestador del peronismo, Milei cuenta con 38,2 por ciento de imagen positiva, 37,7% de intención de voto y se hace fuerte en ciertos segmentos: varones, personas de entre 16 y 40 años, de clase media-baja y baja, y de clase media-alta y alta.

La centralidad del economista en la escena pública y su capacidad para instalar agenda captaron la atención de medios internacionales, como el Washington Post, que publicó una nota del periodista argentino David Feliba titulada “Sortea su salario. Él puede ser el próximo presidente de la Argentina”. Se trata de un escenario difícil, pero no imposible. Y, sobre todo, que motiva a dirigentes y seguidores en el sinuoso camino a 2023, donde Milei tiene todavía campo libre para crecer.