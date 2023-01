Desarrolladora rosarina arranca la construcción de su primer edificio en el extranjero

"Lo que vimos fue que había muchos inversores dispuestos a incursionar en el extranjero, pero no tenían opciones de asesoramiento local. Había algo en Buenos Aires, pero acá no", cuenta Milsztejn en diálogo con La Capital, mientras monitorea el inminente inicio de obras de Laurus , un edificio en Asunción con el que debutará como desarrollador (previamente se desempeñaba como broker).

Junto a su equipo, el empresario comenzó a viajar hace una década a Miami, para investigar el terreno. Recorrieron barrios, tuvieron reuniones y descubrieron que había tierra fértil para hacer negocios. Lograron tejer una alianza estratégica con Edgardo Defortuna, un argentino que emigró en la década del ´80 y se convirtió en uno de los referentes del sector de real estate de la península de Florida. Ello permitió transmitir otra seguridad a potenciales clientes, porque ya no se trataba de una patriada individual, sino que había un respaldo de fuste.

"A raíz de esa primera experiencia vimos la posibilidad de desarrollar algo directamente nosotros. El primer mercado que fuimos a ver fue Estados Unidos, pero era un volumen un poco más grande como para hacer nuestro desembarco. Fuimos a Perú, investigamos Lima, pero como argentinos no teníamos demasiado valor para agregar. Fuimos a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, también vimos Uruguay, y finalmente llegamos a Paraguay, que nos sorprendió para bien", explica Milsztejn.

Según datos del Banco Mundial, el PBI per cápita de Paraguay más que se triplicó en los últimos 20 años: pasó de u$s 1.630 en 2001 a u$s 5.891 en 2021. Este crecimiento trajo aparejado una estabilidad económica que motivó un crecimiento del real estate, fundamentalmente en la capital. Con estos datos de fondo, y tras realizar una fuerte investigación de campo, G70 Desarrollos Inmobiliarios se lanzó a proyectar Laurus Suite, una iniciativa pensada para inversores locales e internacionales.

"Asunción -indica el empresario- tiene algunos condimentos que hacen que la economía sea estable. Tiene un dólar muy tranquilo, baja inflación, clase media ascendente, créditos hipotecarios y fundamentalmente, que es lo que empezaron a buscar nuestros inversores, tiene una buena rentabilidad en dólares".

Plazos y características

Laurus es un proyecto desarrollado en conjunto Tabakman, Ortiz y Asociados, ubicado en el barrio Los Laureles -un sector "similar a lo que puede ser San Isidro en Buenos Aires o Fisherton en Rosario", explica Milsztejn-. Se trata de un emprendimiento en altura, de ocho plantas, con departamentos de uno y dos dormitorios, con una fuerte apuesta a la sustentabilidad.

"En diez días vamos a salir con una preventa de pozo. Anteriormente, hicimos una ronda Friends & Family, en la que ya colocamos el 30% del edificio. Ya tenemos todos los trámites aprobados y calculamos que las obras van a arrancar en 30 días. La construcción va a demorar dos años", especifica el titular de G70 Desarrollos Inmobiliarios.

Los valores de venta de un departamento de un dormitorio, con cochera, hoy ronda entre u$s 90.000 y u$s 95.000. En términos de renta, Milsztejn calcula que "siendo muy conservador", se ubica alrededor del 6%, siempre hablando en moneda extranjera.

“El proyecto cuenta con amenities exclusivos para sus residentes y un jardín vertical pensado para disfrutar de la naturaleza desde cada hogar. Ventilación e iluminación natural debido a las aperturas que ofrece este proyecto, logrando una sinergia con el entorno. Grupo electrógeno propio para abastecer áreas comunes y servicio eléctrico en las cocinas de cada unidad”, explican desde el sitio web de la empresa.

Rompiendo fronteras

Para el empresario, salir por fuera del ejido Rosario resulta natural, pues "hoy más que nunca el Real Estate no termina en los límites de la ciudad". Ahora bien, la coyuntura presenta un panorama distinto al de otros momentos, en el que Estados Unidos canalizaba gran parte de las inversiones.

"Hoy el mercado americano está caro", sentencia Milsztejn, que además del proyecto en Paraguay está pergeñando una iniciativa en Málaga (España), a través de un co desarrollo con una firma de Buenos Aires.

En este marco de exploración de nuevas fronteras y diversas posibilidades para canalizar ahorros, en G70 Desarrollos Inmobiliarios están armando una oficina especializada en asesoramiento de inversiones. "No todos buscan lo mismo, hay quienes quieren irse a vivir a una nueva propiedad, aquellos que quieren participar en un proyecto solo para obtener renta... Cada alternativa tiene su respuesta", concluye Milsztejn.