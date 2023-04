Central: ¿se meterá Juan Cruz Komar en el equipo del clásico?

¿El DT repetirá la formación inicial que utilizó ante el lobo platense de local con cuatro en el fondo?, o apelará a cinco jugadores atrás para conseguir más garantías, como usó ante Huracán en Parque Patricios. De esta manera, las dudas en Central se afrontan entre dos buenas producciones que llevaron a conseguir resultados favorables en ambas condiciones.

Las evaluaciones que se tejen se establecen en una fase positiva. Una diferencia sustancial de posicionamiento y de estado de ánimo respecto a su rival. Esa es la ventaja que consiguió en el noveno acto de la liga. Y ese es el efecto que consiguió con una sucesión de marcadores a favor que fueron alimentando una campaña que se nutre en primera medida desde esa fuente de renovación de objetivos.

Lo estadístico lo metió al conjunto canalla en el lote de los protagonistas, aunque desde el juego todavía no alcanza expresiones tan convincentes. Pero esa brecha se está achicando de a poco y su curva de ambiciones sigue apoyándose en guiños de complicidad.

En este escenario, la posibilidad que ronda el ideario del técnico de Central es la de recurrir al ingreso del zaguero Juan Cruz Komar por el mediocampista Lautaro Giaccone. Esa incertidumbre se irá extendiendo durante toda la semana, y seguramente encontrará algo de luz recién en los ensayos de fútbol en las horas previas al trascendental choque con Newell’s.

Así, todos los focos de atención se ubicarán sobre Komar, un defensor que no cumplió lo que se esperaba en su arribo a Arroyito, pero que con Russo se está vistiendo de válida alternativa, sobre todo cuando el conductor auriazul decide variantes tácticas y nominales en defensa.

Referencias cercanas

Vale recordar que con Huracán, se impuso 2-0 de visitante, y esa puesta en escena para Russo y sus colaboradores representa una referencia válida, que merece ser tenida en cuenta cada vez que sale fuera del Gigante. Ese dibujo le permitió sumar fortalezas defensivas y esas mayores seguridades no limitaron sus bríos ofensivos, al menos eso se evidenció en Parque Patricios.

En esa visita, Central alistó a Broun; Martínez, Komar, Mallo, Quintana y Alan Rodríguez; Montoya y Ortiz; Malcorra, Alejo Veliz y Campaz.

Quienes rodean al cuerpo técnico aseguran que esa posibilidad le resulta muy atractiva y que hay muchas chances, si no aparecen inconvenientes de último momento, de que determine utilizar esa conformación.

En tanto, para superar a Gimnasia 3-1 en el Gigante, puso a Broun; Martinez, Mallo. Quintana y Alan Rodríguez, Montoya y Ortiz; Giaccone, Campaz y Malcorra; Veliz. Esa una opción que el técnico seguirá pensando durante toda la semana.

Este Central no encandila pero rinde. Es efectivo y utilitario. Trepa con buenos resultados y se convence desde esa instancia de avance. En su juego todavía existen asignaturas pendientes pero se anima a crecer desde el conocimiento de sus limitaciones.

Con el halo místico de su conductor ya palpita el clásico orejeando sus cartas, ilusionándose por cómo manejó las manos anteriores, animándose desde su atrevimiento y su irreverencia, con los goles del pibe Veliz y con los movimientos y ajustes de pizarrón que traza Miguel en la previa de cada pleito.

Sin distracciones

En este breve trayecto al clásico, Central ya tiene enfocado a Newell’s. No mira a otro lado. No tiene esas distracciones intermedias que representan otras competiciones. Hoy, además de llegar mejor acomodado por lo mostrado ante Gimnasia de La Plata de local, también lo beneficia que todas las tareas que se realizarán durante la semana se cumplirán detrás de una única consigna. No hay diversificación de la atención.

De acuerdo a lo trascendido tras la disputa de la última fecha, no hubo reporte de jugadores lesionados y eso es otro guiño favorable de cara al encuentro frente a Newell’s.

Eso tendrá que ser verificado en el regreso a los entrenamientos que se efectuará este lunes a la tarde en el predio ubicado en Arroyo Seco, donde comenzará la semana de trabajos.

De esa manera, en Central apunta todo al gran clásico de la ciudad que se disputará el domingo 9, a las 16.30, en el Coloso Marcelo Bielsa.

En la previa, el equipo de Miguel Russo asoma mejor plantado, con la confianza que le otorgan los resultados más recientes obtenidos y queriendo afirmar su sentido de marcha.