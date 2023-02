Axel: "Yo era un tipo demasiado ingenuo y confiado"

—Cuando apareció la denuncia por abuso no saliste a contestar públicamente. Elegiste el silencio. ¿Por qué tomaste esa decisión?

—Con mi equipo de gente decidimos que lo mejor era no responder nada. No queríamos darle entidad a algo que sentíamos que no podía escalar demasiado porque estaba sostenido en una denuncia falsa y armada. Al sistema y a los medios un caso como el mío le servía muchísimo, porque era un “cuasi imposible”... viste... Axel cantó para el Papa, tiene su familia, nunca tuvo un escándalo en 20 años de carrera. Era como “si este imposible tiene una mancha entonces los demás también”. Yo guardé silencio por tres cuestiones: una por mis años de credibilidad y mi trayectoria. Me parecía que si salía a hablar podía entorpecer cualquier investigación. En ese momento yo me sentí un ciudadano más y me puse a disposición de la Justicia. También sentía que el Axel de ese momento era un tipo con mucha bronca y triste, con todo la injusticia que estaba viviendo. Seguro iba a contestar algo que no debía, y no quería que me vieran llorando y mal. Y en tercer lugar yo sentía que el silencio, al revés de lo que mucha gente cree, es la plenitud verbal. Con el silencio a veces decís mucho. Yo sufrí de todo, desde depresión hasta extorsiones, pero me llamé a silencio. Lo único que me importaba es que se supiera la verdad y que mi entorno más íntimo me creyera. Cuando vi que mi compañera de vida, mi equipo, mis amigos y la gente que me conoce de cerca me creían me dije: “Bueno, el resto es construcción”. En esta época de redes sociales, donde todos replican sin saber de qué hablan y donde hay tanto hater yo sabía que iba a pasar algo con eso. Seguro hubo gente que empezó a dudar de mí, y gente que no. Afortunadamente nunca he sufrido en la calle que alguien me gritara algo o que me mirara de reojo o mal. Al contrario. Encontré gente que me daba ánimo y eso me emocionó hasta las lágrimas, porque yo estaba muy dolido.

—¿Fue una sola denuncia o dos denuncias, como se informó en los medios?

—Fue una sola denuncia, que ya a los meses y días de presentada la fiscal que tenía el caso decidió archivarla, porque no le hacían falta seis meses para darse cuenta si tenía veracidad o no. La persona que denunció presentó seis testigos de su lado y todos los testigos contradijeron lo que dijo esta persona. La fiscal, al ver eso, y al hacer una pericia psicológica de la chica, archivó la denuncia. Después apelaron al fiscal superior, y ese fiscal también la archivó. Ni siquiera hubo una causa (judicial). Fue sólo una denuncia y no se llegó a abrir una causa. Pero con eso se construyó una noticia que vendía muchísimo. Yo me la fumé, me la banqué, y me pregunté por qué pasa esto y para qué. Ahí me di cuenta de que hay cosas que tengo que cambiar de mí. Me di cuenta de que yo era un tipo demasiado ingenuo y confiado, era de abrirme a cualquier persona. Yo le daba entrevistas a todo el mundo. Venía una radio de un pueblito y me decían “Axel, ¿me das una entrevista?”, y yo decía “sí, todo bien, genial”. Me di cuenta de que no tengo que ser tan abierto de corazón porque no toda la gente es buena. Cuando vos mostrás todas tus cartas hay gente que las usa para lastimarte.

—En los últimos años se habló mucho de la “cultura de la cancelación”, y también se la cuestionó desde distintos ángulos. ¿En algún momento tuviste miedo de ser “cancelado”, de quedarte sin trabajo?

—El mundo cambió un montón con las redes sociales y uno se va adaptando a eso. Las redes son fabulosas para difundir al toque lo que hacés en tu carrera, pero también estás expuesto todo el tiempo a gente que dice cualquier cosa desde el anonimato. Yo sabía que en las redes iba a recibir comentarios agresivos totalmente desubicados y sin ningún tipo de información, pero son las leyes del juego. También entiendo que una sociedad como la de hoy, donde la gente tiene tantas frustraciones, donde la gente lucha por sobrevivir, hay enojo, entonces cuando llegan a la casa y agarran el Twitter o el Instagram se descargan con lo primero que encuentran, proyectan el enojo personal sobre otras cuestiones. Yo recibí comentarios agresivos en mis redes pero no los borré porque yo sé quién soy. Y sobre el trabajo... Más vale que yo perdí laburo. Hubo un verano en que no di ni un solo concierto. Y mi mánager como siempre hablaba con todos los productores y los tipos le contestaban: “Sabemos que Axel es un divino, lo que pasa es que si lo contrato, viste, es como que estoy amparando algo...”. Como hoy todo el mundo se cuida y vive entre la espada y la pared, nadie me contrataba.

—¿Con “La Voz” que pasó? Porque fue bastante notorio que estuviste como jurado en las dos primeras temporadas y después de la denuncia no volviste al programa.

—Todo bien con “La Voz”. Yo con Telefe tengo la mejor. Pero desde antes yo les había dicho que no iba a seguir en el programa porque tenía planeado sacar un disco y hacer una gira. Y más adelante fui a hacer “La Voz” en Colombia. La denuncia no influyó en nada de eso.

axel2.jpg Axel en la puerta del Broadway, saludando a las fans. Este año hará gira por Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos.

—¿En qué te apoyaste en los momentos de más incertidumbre?

—En mi familia, mis amigos, mi entorno más íntimo. En Baltasar, mi mánager, que estuvo conmigo todo el tiempo. En mi primo que estaba viviendo con nosotros en casa. Yo seguí haciendo mi vida con normalidad. El silencio no significa que yo estuve en mi casa guardado. Iba a llevar a mis hijas a la escuela, viajaba a Buenos Aires, iba al cine, jugaba al fútbol, componía... Me apoyé en eso y en la verdad, no hay nada más tranquilizador que la verdad. Yo sabía que en algún momento iba a llegar la paz de vuelta.

—Venís de girar por varios países de Latinoamérica, ahora estás recorriendo el interior y en abril vas a dar dos shows en el teatro Opera de Buenos Aires. Después de los conflictos, el silencio y la pandemia, ¿vivís este presente como un regreso?

—Diría que sí. Después de la pandemia estamos regresando todos a los escenarios, a girar por distintos países sin tener que hisoparse continuamente, lo cual es un alivio. Es un reencuentro con la gente, desde el escenario pero también desde el abrazo y el afecto con los fans y la gente que uno conoce. Creo que todos ahora valoramos más lo que significa poder juntarse con los afectos, agradecemos cada encuentro que hay.

—¿Estás preparando un nuevo disco o preferís sacar varios singles seguidos, como se usa ahora?

—Yo no puedo dejar de tener la visión de un disco, soy un romántico y me gusta el álbum de 12 ó 14 canciones. No sé si el disco existirá físicamente. Por ahí sí, pero como un elemento más de colección, porque hoy todo pasa por el streaming. Mi idea es sacar canciones como singles y para fin de año ya editar un disco completo, con esos singles y otras canciones inéditas.

—¿Qué podés anticipar del álbum?

—Yo siempre busco renovarme y grabar cosas que sorprendan a la gente. En este próximo disco voy a tocar temáticas que nunca toqué, como por ejemplo la depresión, que es algo que mucha gente sufrió en pandemia y yo también. Además escribí sobre el reencuentro, sobre renacer después de dos años de no poder reencontrarnos. Y también va a haber varias colaboraciones, muchas más que en otros discos. No puedo adelantar ninguna (risas), pero ya en marzo sale la primera.

—Vos hiciste un tema con Becky G en 2017, cuando la música urbana todavía no había explotado. Ahora es muy común que se hagan cruces entre el pop, el trap y todas las tendencias de lo urbano. ¿Qué opinás de esta movida?

—Son recambios generacionales que traen nuevas propuestas. Antes un adolescente no tenía la posibilidad de poner sobre la mesa tan claramente y tan masivamente su forma de sentir y pensar. Hoy día con las redes sociales eso se viraliza en dos minutos y estamos invadidos de temas por todos lados. A mí me parece que los cruces están buenísimos, porque enriquecen a ambos géneros y a ambos públicos. El público lo agradece. Cuando yo canté con Becky G ella todavía no había sacado su gran hit, ese que dice “a mí me gustan mayores...”. Y ahora Argentina ha logrado una escena muy fuerte de música urbana. De hecho es un semillero de artistas de ese estilo. Como en todo, hay artistas muy talentosos y otros que son producto de la moda. El tamiz del tiempo hará que queden solamente los talentosos o los que tengan algún carisma. Hoy estamos ante un mundo musical mucho más rápido, más efímero, entonces hay canciones que son éxito un mes y después nadie se acuerda. Antes una canción duraba en el tiempo y se quedaba en la gente. “Amo” (el primer hit de Axel) el año que viene cumple 20 años. Yo lo canté en Perú la semana pasada, en un estadio para 12 mil personas, y todo el mundo la cantaba, desde los chicos hasta los padres.

—¿Vos pensás que eso no va a pasar con algunas canciones que se están editando ahora?

—El tiempo lo dirá... Tal vez alguna rompa de repente y nos sorprenda. Ojalá que pase.