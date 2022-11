Aumentan los pedidos para sacar palomas de viviendas e industrias

En diálogo con La Capital, el presidente de la Cámara de Empresas de Manejo Integrado de Plagas (Caemip), Luis Horny, señaló: “Permanentemente estamos recibiendo consultas por problemas con palomas. Se va agravando año a año”.

Los principales inconvenientes que se presentan tienen que ver con las dos especies mayoritarias en la ciudad: la columba, de mayor tamaño, y la torcaza. Horny advirtió que no solo transmiten “una cantidad de enfermedades importantes” sino que, además, “la paloma es portadora de muchos vectores en su propio cuerpo: garrapatas, chinches, moscas de la paloma, piojillos y ácaros. Las heces que generan, en un balcón o ventana, contaminan de manera directa a quienes están en el interior de la vivienda”, puntualizó.

También en industrias

En la práctica, Horny aseguró que los problemas que generan las palomas son muy variados y que no se dan solo en viviendas o en la zona céntrica, ya que las aves están tanto en zonas urbanas como periurbanas.

La única manera de accionar es implementando “barreras físicas” para que no vuelvan a los lugares de donde se las ahuyenta. “Las aplicamos para que no se posen en lugares donde puedan acumularse las heces que generan y para que no ingresen a balcones, ventanas o galpones”, indicó. Además, subrayó que no se las puede matar, por lo que solo sirve ahuyentarlas y reforzar las barreras físicas.

Al respecto, explicó: “Esto se implementa para que no sigan posándose en los lugares donde lo hacen y no aniden cerca de actividades humanas y productivas. Los problemas no son solo en viviendas, también en unidades de producción y en industrias”.

Sobre estos últimos espacios, el presidente de Caemip detalló que “tienen serios problemas con las palomas porque contaminan alimentos y arruinan mercaderías con sus heces”.

Si bien los problemas más cotidianos se presentan en balcones, ventanas o en aires acondicionados, el especialista explicó que las palomas también afectan estructuras más importantes en tamaño y que, en ocasiones, deben trabajar en espacios de difícil acceso: “En esos lugares se acumulan heces durante mucho tiempo y generan focos de infección más grandes”. Además, describió que si bien no son aves que vuelen alto, han tenido que afrontar distintos trabajos con palomas en un 8º o un 10º piso.

A estas problemáticas, sumó que otro foco de contaminación por la actividad de las aves son los tanques de agua que no cuentan con las tapas correspondientes. Al respecto, dijo que tanto la presencia de excrementos como de palomas muertas contaminan el interior de los tanques contenedores de agua.

“Se nota que hay cada vez más palomas. Hay un crecimiento porque está la población que ya está instalada en la ciudad con palomas que se van acercando desde otros sectores”, concluyó.