Hockey femenino: Universitario venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Apertura del Litoral

En el duelo entre las das mejores, Universitario venció por penales australianos a Gimnasia tras el 2-2 y le puso el broche de oro a un gran semestre

Uni ganó y desató la locura en el Mundialista Luciana Aymar con un nuevo título en Primera A del Litoral.

En cualquier deporte en equipo, no siempre se da la lógica de que los mejores lleguen a definir un campeonato. Las circunstancias, el no tener un buen día, puede tirar abajo todo lo construido a lo largo del año. Lo imprevisible también suma condimentos. Pero en la gran mayoría de los casos, los más regulares llegan hasta el final. Universitario (2° en la etapa regular) le ganó a Gimnasia (1°) por 4-2 en penales australianos, tras igualar 2-2 en los 60 minutos reglamentarios, y se consagró campeón del Apertura del Litoral de hockey .

Las once fechas de la fase regular determinaron a Gimnasia como líder (32 puntos) producto de 10 triunfos y un empate ante Jockey. Mientras que Universitario finalizó segundo (30 puntos) con 10 victorias y una sola derrota, justamente ante las mens sana por la 6ª fecha. La final no podía tener a otras protagonistas.

Las semifinales emparejaron al 1° vs. 4° y 2° vs. 3° de la fase liguera. Universitario (2°) tuvo que recurrir a una fuerza extra para derrotar 4 a 3 a Duendes (3°) en un clásico a pura emoción que fue sin dudas uno de los mejores partidos del torneo. Las académicas dominaron y sacaron dos goles de ventaja, pero el último campeón reaccionó y entregó una definición inolvidable. Uni logró sostenerse arriba y consiguió el pasaje a la definición del torneo, que además entregaba la clasificación a la Superfinal 2026, que ya es de las académicas.

Del otro lado, Gimnasia y Esgrima (1°) se vio las caras con Jockey (4°). Las mens sana terminaron eliminando a las verdiblancas a pesar del empate 1 a 1, gracias a la ventaja deportiva por estar mejor ubicadas en la tabla. Triunfo y a buscar un nuevo título a nivel local, después del conseguido en la Copa Santa Fe 2019, cuando derrotaron a Provincial por penales australianos.

El título se decidió por penales

La regularidad de Uni y GER durante todo el torneo planteaba una final desde el vamos como muy igualada y a definirse por detalles. No sorprendió que los penales australianos decidieran a las campeonas.

Uni pegó primero, a los 3’, a través de Lucila Olivieri que aprovechó un desajuste rival para adelantar a su equipo cuando las mens sana habían arrancado con algunas arremetidas en ataque.

Con la ventaja, las académicas controlaron las acciones y buscaron dormir el partido, pero Gimnasia encontró la forma de acercarse al arco y coleccionó un par de córners cortos para llevar peligro. Después de varios intentos fallidos, uno de ellos terminó en gol de Josefina García para poner el 1-1 en el segundo cuarto.

El tercer capítulo tuvo movimiento de entrada. Un ataque de Valentina Gilardoni por derecha le llegó a Olivieri, que remató y la arquera rival le tapó el gol pero la defensa no pudo despejar el rebote, que aprovechó la “Colo” Gilardoni, quien entró de nuevo en escena para poner el 2-1 a favor de Uni.

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Después de un protagonismo mayor de Uni en el primer tercio de partido, el último cuarto fue el mejor para GER. El equipo del Parque Independencia fue más profundo y claro con la bocha. Después de una infracción, las mens sanas jugaron rápido, el ataque encontró a Giuliana Ruggieri sola en el segundo palo y “la Chula” definió sin complicaciones para poner el 2-2 final.

Los penales australianos llegaban para definir al equipo campeón. Uni se puso 2-0 arriba, Gimnasia igualó 2-2 y estiró la definición. Las de Las Delicias pasaron otra vez al frente 3-2 y Rocío Bianchi fue la encargada del penal de la consagración -después de que la arquera académica Daniela Benvenutti le negara el empate a GER-. La joven figura de la selección argentina Sub-21 eludió a la golera y empujó la bocha al arco para desatar al festejo con el 4-2 en penales.

Había fe: “Confiamos en nosotras”

“Teníamos que plasmar lo que veníamos haciendo desde el juego durante todo el torneo, lo que nos pedía el cuerpo técnico. Fue una gran primera parte de año. Llegamos muy bien a la final desde lo grupal y sabiendo que teníamos el sistema de juego que queríamos, muy bien afianzado. Confiamos mucho en nosotras”, le dijo Rochi a Ovación.

La joven jugadora de Las Leoncitas convirtió el penal definitivo que les dio el título, aunque no se conforma con lo logrado y redobló la apuesta. “Llegamos firmes y seguras a los penales. Tuve la suerte de convertir el último y que se nos de el título. No nos vamos a quedar acá, hay que seguir porque se viene la segunda parte del año y vamos a ir por todo”.

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Paula Mutti Steeman es la capitana de Uni campeón y también analizó el semestre de coronación. “Respecto al partido fue trabado y muy táctico. Estamos muy contentas por el logro obtenido, por el esfuerzo hecho por las jugadoras y cuerpo técnico y por seguir manteniendo a Uni dentro de los mejores”, cerró la referente del grupo. Las pibas de Uni son las dueñas del hockey de la ciudad.

El equipo campeón de Univesitario

Las 18 campeonas: Francesca Allaria, Julia Baldelomar, Daniela Benvenutti, Rocío Bianchi, Alina Costamagna, Amparo Dalbes, Juana Deni, Sofía Frontera, Valentina Gilardoni, Pilar Larca, Paula Mutti Steeman, Lucila Olivieri, Victoria Oviedo Dell’Orefice, María Victoria Oviedo, Delfina Persoglia, Gina Polastrini, Valentina Valle y Margarita Tolesco. Cuerpo técnico: Carlos Young, Rodrigo Milano, David Rodríguez, Luciano Agüero, Ernesto Lucero, Mariela Dell’Orefice y Julia Forli.