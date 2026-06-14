Más de 600 enfermeros se reunieron en el Congreso Provincial 2026 en un evento histórico

Con el impulso del Directorio del Col.PE y la Lic. Judith Núñez, más de 600 colegas vivieron un evento histórico en la provincia

El Colegio de Profesionales en Enfermería del Sur de la Provincia consolidó un hito institucional con la realización de su 2do Congreso Provincial de Enfermería 2026 . Bajo la conducción de la presidenta, Lic. Judith Núñez, y el compromiso del Directorio actual, el encuentro se convirtió en el epicentro de la vanguardia y el debate profesional de la región. Una jornada que quedará marcada en la historia del colectivo enfermero santafesino por la magnitud de su convocatoria y la calidad de sus contenidos.

La organización de un evento de esta envergadura no es un dato menor. El Colegio de Profesionales en Enfermería del Sur de la Provincia de Santa Fe nuclea a miles de matriculados y trabaja de manera sostenida para jerarquizar la profesión, defender los derechos laborales del sector y promover la formación continua. La presidencia de la Lic. Judith Núñez imprimió a esta edición un sello de ambición y rigor académico que se vio reflejado en cada tramo del programa.

Embed - ¡Así estamos viviendo el 2° Congreso Provincial de Enfermería!

Un programa académico a la altura de la profesión

A lo largo de toda la jornada, se desarrolló un ambicioso programa académico que incluyó un repaso integral por diversas disertaciones de altísimo nivel. Los ejes temáticos abordaron desde los desafíos de la gestión sanitaria y la legislación actual, hasta las últimas innovaciones en la práctica asistencial y la investigación en el territorio santafesino. Especialistas y referentes del sector expusieron ante una audiencia atenta y participativa, generando espacios de intercambio que trascendieron la formalidad del aula para convertirse en verdaderos foros de construcción colectiva.

La legislación vigente, los modelos de gestión hospitalaria, la enfermería basada en evidencia y los avances en cuidados críticos fueron algunos de los tópicos que atravesaron las distintas mesas. La actualización permanente es hoy una exigencia ineludible para los profesionales del área de la salud, y el Congreso respondió a esa demanda con un menú temático que combinó profundidad técnica y relevancia práctica para el ejercicio cotidiano de la profesión.

Congreso enfermería 04

Una convocatoria histórica y un sector científico de excelencia

El respaldo del colectivo enfermero fue total: más de 600 colegas de toda la provincia de Santa Fe se dieron cita para capacitarse y fortalecer lazos profesionales. Esa cifra no solo habla del interés genuino de los y las profesionales por mantenerse actualizados, sino también del trabajo de articulación territorial que el Colegio viene desarrollando para convocar a matriculados de distintas localidades y realidades sanitarias.

El evento contó además con un destacado acompañamiento de stands comerciales e institucionales, y un sector científico de excelencia donde se expusieron trabajos libres, coronado por la emotiva presentación y premiación de los pósters destacados por el Colegio. La instancia de los trabajos libres y los pósters merece una mención especial: es el espacio donde la investigación producida por los propios enfermeros y enfermeras cobra visibilidad, y donde queda en evidencia que la producción de conocimiento ya no es patrimonio exclusivo de otros actores del sistema de salud.

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La premiación fue uno de los momentos de mayor carga emotiva de la jornada. Reconocer el esfuerzo de quienes investigan y documentan sus prácticas desde el territorio santafesino es una señal clara del rumbo que el Colegio quiere darle a la profesión: una enfermería científica, autónoma y con voz propia dentro del sistema de salud. El cierre del Congreso dejó la sensación compartida de que la edición 2026 elevó la vara para las próximas y que el camino de la jerarquización profesional tiene cada vez más protagonistas comprometidos.