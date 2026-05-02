Carlos Bermejo: Los gordos venimos deprimidos de chicos

Carlos Bermejo: "Los gordos venimos deprimidos de chicos"

La Capital | Salud | Carlos Bermejo

El referente de la TV rosarina repasó sus inicios, su crisis por estrés y su presente, atravesado por la sensibilidad social y el compromiso cultural.

2 de mayo 2026 · 10:18hs

El estreno de Más Cerca, el nuevo ciclo de entrevistas conducido por la periodista Florencia O’Keeffe para el canal de YouTube La Capital +, tuvo como protagonista a una figura central de la comunicación rosarina: Carlos Bermejo. En una charla íntima que recorre su infancia en Villa Diego, sus 57 años de trayectoria y los desafíos que le impuso la salud, el creador de los premios Magazine se sinceró sobre su presente y su histórica relación con la audiencia local.

Vocación temprana y vínculo con el espectáculo

Con una vigencia que supera las tres décadas de continuidad en la pantalla chica, Bermejo recordó sus inicios y la influencia de su entorno familiar en su pasión por el espectáculo. Hijo de un trabajador ferroviario amante de la ópera, el conductor relató cómo sus primeros pesos ganados dando clases de inglés a niños le servían para financiar sus escapadas al cine y al teatro en Rosario.

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"Estudié abogacía pero no era lo mío, yo no servía para estar en una oficina si me tocaba defender una situación donde tironeaban a un pibe de un brazo, prefería irme a una esquina a llorar con él", confesó al explicar su temprana inclinación por los medios de comunicación.

Embed - Carlos Bermejo: Su salud, trayectoria y la amistad con Antonio Gasalla y Campanella | + Cerca | LC+

La crisis de salud que cambió su rumbo

Uno de los momentos más tensos y reveladores de la entrevista fue el relato de su crisis de salud en 2004, cuando el estrés le pasó factura mientras formaba parte del tradicional noticiero De 12 a 14. Bermejo describió con crudeza el instante en que, conduciendo hacia el canal, perdió la noción de su ubicación: "Llamé a mi oficina y dije que me vengan a buscar porque no sabía dónde estaba ni a dónde iba, fue el 21 de diciembre de 2004".

Ese episodio, que terminó con una internación en terapia, fue el detonante para su salida del canal y su posterior desembarco en Canal 5, una transición que, según relató, estuvo marcada por una curiosa anécdota con una gitana en Punta del Este que le vaticinó el cambio de rumbo.

Identidad, imagen y construcción personal

El periodista también abordó con humor y honestidad su histórica relación con su imagen física y el peso, un tema que lo acompañó durante toda su carrera bajo el apelativo del "Gordo Bermejo". Recordó sus viajes a Estados Unidos para comprar ropa en tiendas especializadas porque en Argentina no conseguía talles acordes a su estética, la cual siempre definió como una prioridad para alguien que trabaja en televisión.

"Los gordos venimos deprimidos de chicos", citó recordando una frase de su amigo el Gordo Dalmiro Sáenz, aunque aclaró que con los años aprendió a reírse de sí mismo y a valorar la elegancia más allá de las imposiciones del mercado.

Presente, recuperación y sensibilidad social

En el tramo final de la charla, Bermejo se refirió a su presente marcado por la recuperación de una operación compleja de un aneurisma en la arteria poplítea, realizada hace tres años, que hoy lo obliga a desplazarse con un bastón.

A pesar de la vulnerabilidad que siente en la calle, aseguró que mantiene intacta la voluntad de producir sus tradicionales eventos y la sensibilidad ante la realidad social. "A mí me conmueve la otredad, alguien la está pasando mal y eso me quiebra", afirmó con emoción, una característica que reconoce se ha acentuado con los años, mientras reafirma su compromiso con la cultura y el espectáculo rosarino.

Carlos Bermejo Magazine televisión Salud gordos

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