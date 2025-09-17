Rosario marcha por la ley de financiamiento universitario: un reclamo que trasciende generaciones Desde alumnos de primer año de carreras de la UNR hasta docentes con una amplia trayectoria llenaron más de 10 cuadras reclamando por la educación universitaria 17 de septiembre 2025 · 17:18hs

Rosario salió a la calle para pedir por la ley de financiamiento universitario

Con una plaza San Martín desbordada, militantes en defensa de la universidad pública iniciaron la marcha minutos antes de que la Cámara de Diputados de la Nación rechace el veto de Javier Milei sobre la ley de financiamiento universitario. La Universidad Nacional de Rosario (UNR) elevó su bandera y estudiantes, sindicatos, profesionales, graduados y movimientos estudiantiles saltaron a la calle.

Encolumnados detrás de la bandera en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional, los centros de estudiantes, dirigentes gremiales y la Federación Universitaria de Rosario (FUR) comenzaron a marchar por calle Moreno y continuaron por San Lorenzo copando las calles de Rosario por más de doce cuadras.

A la típica tarde de calor que anticipan la primavera, los bombos, bengalas y los canticos de los más jóvenes empujaban el reclamo: en Rosario, como en todo el país, exigen que el Congreso de la Nación voltee el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Y ya tuvieron el primer paso con el rechazo de la cámara Baja.

La larga fila de banderas mostraba una diversidad en la militancia y una demanda que trasciende generaciones. Jóvenes de primer año de la facultad y docentes con tres décadas en las aulas confluían en la movilización para lograr que los legisladores permitan que la ley se sostenga y las universidades tenga un respiro en sus presupuestos. “Mientras existan docentes de pie, no habrá pueblo de rodillas”, se leía entre los carteles que alzaban quienes marchaban.

Los militantes continuaron su marcha por San Lorenzo hasta San Martín, para luego encarar directo hacia avenida Belgrano y poco a poco el Puerto Joven se llenó de estudiantes, directivos, docentes y personal no docente que celebraban el primer rechazo al veto presidencial. Noticia en desarrollo