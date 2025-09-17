Rosario marcha por la ley de financiamiento universitario: un reclamo que trasciende generaciones

La Ciudad
Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
Salud
Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan
Información General
Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
POLICIALES
Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
Política
Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Policiales
Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Economía
El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economia
El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
La Ciudad
Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad
Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria
Información General
EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General
Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías
Información General
El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"
Política
El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Economía
Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Información General
Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"
Economía
Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía
La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Política
Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto
Policiales
"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino