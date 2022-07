Quino hubiera cumplido 90 años y habría visto a Mafalda tan vigente como siempre

Publicó en diarios y revistas de la Argentina y de un sinnúmero de países. Mafalda, que también tuvo su versión animaba, apareció en 26 idiomas. Fue editada en casi toda América Latina y también en Italia, España, Francia, Alemania, Dinamarca, Portugal, Suecia, Finlandia y Grecia. Hasta tuvo ediciones piratas. Una de ellas en Taiwán.

De Vea y Lea a Siete Días

En nuestro país, las tiras y viñetas de Quino aparecieron en Vea y Lea, Leoplán, Rico Tipo, TV Guía, Panorama, Atlántida, Primera Plana, El Mundo, Siete Días, Triunfo (España) y Revista Viva, entre tantísimos medios. Hoy, el diario La Capital publica a Mafalda todos los días en su contratapa. El sitio web www.quino.com.ar provee información abundante sobre Quino.

Más allá de Mafalda, Quino editó una veintena de libros que lo consagraron como uno de los artistas gráficos de habla hispana más destacados del siglo XX. Entre otros títulos se destacan “Mundo Quino”, “A mi no me grite”, “Bien, gracias, ¿y usted?”, “Quinoterapia” y “Simplemente Quino”. Estas ilustraciones recurren muchas veces a viñetas mudas, sin “globos” de texto y logran una eficacia inusual. El trazo de Quino era muy certero para retratar situaciones de la vida diaria que se podían dar en sociedades diversas, fuera la Argentina de los años 60/70/80 o las naciones europeas en las que se editaron estos libros.

Multipremiado

También recibió múltiples premios. Entre los más importantes se encuentran el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (2014), la Palma de Oro en el Salón Internacional del Humorismo de Bordighera (1978), el Premio Dibujante Internacional del Año (Canadá, 1982), el premio de caricatura La Catrina (Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2003) y el premio Konex a la Trayectoria (2012).

“Es lo único que sé hacer, lo único que me ha atraído en la vida. En esta profesión uno nunca deja de trabajar. Uno está sentado en un bar, en el colectivo o donde sea y tengo que estar observando a la gente”. Para Quino su arte era, antes que nada, un oficio. Mafalda resultó su trabajo más emblemático. Quizás por eso todavía vive en sus personajes. Cuando le preguntaron a cuál de ellos se parecía, respondió: “Supongo que me debo parecer a todos”.

Quino está presente en los ideales y lo disruptivo de Mafalda; en el temperamento de Felipe y Miguelito; en todo lo que molesta de Susanita y Manolito. Quino es esa familia, aquella comunidad, a la que la vida no le resultaba indiferente. A tal punto que lo decía en voz alta. Y a la vista de un mundo que imaginaba mucho mejor de lo que era.

El mundo de Mafalda

Mafalda era disruptiva, rebelde, sensible. Sueña con un mundo mejor, con justicia social, paz y democracia. No se cansa de denunciar, generalmente a través de preguntas que interpelan lo establecido e incomodan al mundo adulto, aquello que no funciona. Es el “deber ser” del autor, todo aquello que Quino deseaba para el mundo de los años 60.

Auténtica, incómoda, Mafalda tenía sólo cuatro años en el inicio de la tira. Pronto comenzó a cuestionar el universo familiar a través de interrogantes que dejaban sin palabras a sus padres. Promotora de los derechos de la mujer, interpela las convenciones y el conformismo de la clase media. Odia la sopa, aunque a Quino le gustaba.

Sopa y autoritarismo militar

En esto también aparece su autor, quien la utiliza “como metáfora del militarismo y la imposición política”. Ama a los Beatles, los panqueques y al Pájaro Loco. Mafalda expresó a una generación que quería transformar el mundo.

Mafalda nació el 15 de marzo de 1962. Su origen tuvo que ver con la publicidad. Y con la necesidad de supervivencia de Quino, su creador. El historietista fue contratado por la empresa Siam Di Tella para promocionar una línea de electrodomésticos, cuya marca comercial se llamaría Mansfield. Jugando con la letra M, con el nombre de la marca, apareció otro: Mafalda.

Quino escribió doce tiras con Mafalda como protagonista. Finalmente, la empresa no sacó sus productos y el trabajo fue archivado. Pero su personaje principal no. Tampoco el elenco que la acompañaba. Con Mafalda encabezando la fila de personajes, Quino buscó un nuevo rumbo. Y lo encontró en la revista Primera Plana, que la publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964. En marzo del año siguiente, ya era una tira diaria.

La niña terrible y sus amigos interpelaron al país y al mundo con su irreverencia durante casi una década, hasta que el 25 de junio de 1973 el semanario “Siete días ilustrado” la publicó por última vez.

Pero Mafalda se las ingenió para seguir viva. Sus preguntas incómodas, sus ideales de justicia y libertad, sus sueños de un mundo mejor, todavía resuenan entre nosotros. Por esto es que los “libritos de Malfalda” siguen circulando y pasan de generación en generación dentro de una misma familia.