La familia real del país anfitrión de la Copa del Mundo presionó a la Fifa y solo 48 horas antes de que comience el torneo logró que no se venda alcohol en las canchas

Ley seca en Qatar. Los organizadores del Mundial de Qatar 2022 anunciaron que no se podrá tomar cerveza en los estadio s después de que la familia real del país anfitrión presionara a la FIFA a solo 48 horas antes de que comience el torneo. Consumir alcohol es legal para los no musulmanes de más de 21 años, pero es algo que está estrictamente regulado en las calles del país.

La Fifa no publicará los diálogos de los árbitros con el VAR en el Mundial de Qatar

El medio estadounidense The New York Times reseñó que, la medida provino de los niveles más altos del Estado de Qatar, en la que exigen que las carpas de cerveza deben ser removidas y que no habrá discusión al respecto.

Los organizadores de Qatar han estado trabajando apresuradamente en los últimos días para reubicar las estaciones de cerveza con la marca Budweiser en ocho estadios después de una demanda repentina que tres personas con conocimiento del cambio tardío dijeron que provenía del interior del estadio. la familia real del país.

Alcohol y drogas cero

Está prohibido llevar alcohol en las maletas, incluso aunque se haya comprado en “duty free”. Los residentes pueden adquirir en una tienda autorizada al respecto, pero no los visitantes. Los visitantes pueden beber en la mayor parte de los hoteles internacionales, donde una cerveza o un vaso de vino pueden costar unos diez dólares y un cóctel más de quince.

Estaba previsto que los puestos de venta de cerveza abrieran alrededor de los estadios a tres horas del inicio de los partidos y cerraran treinta minutos antes de la pitada inicial. Luego reabrirían durante una hora después del final. Pero ahora todo eso pasará al olvido.

Las drogas son igualmente ilegales. “Contemplan una sanción severa (prisión, multa, expulsión del país) por posesión, incluso en cantidades reducidas”, advierte la embajada del Reino Unido a sus nacionales.