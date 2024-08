La vicepresidenta cuestionó a la ex primera dama. "Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado", planteó Villarruel

“ La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían” , contrapuso a través de su cuenta X, luego de que Yáñez rompiera el silencio.

“Perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio”, insistió la titular del Senado.

En el marco de la denuncia penal del la expareja contra el mandatario, Villarruel planteó: “Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo”.

La denuncia de Fabiola Yañez

El caso ganó repercusión mediática luego de que se conociera que el juez Julián Ercolini había citado a la periodista el pasado 28 de junio, tras haber encontrado una serie de mensajes, fotos y un vídeo en el teléfono de Cantero -quien es investigada en la causa de seguros contratados por la Nación- que habrían revelado una serie de hechos violentos que habría sufrido a manos del exmandatario, cuando este todavía se encontraba en el cargo.

A pesar de que en primera instancia la ex primera dama había negado al magistrado sus intenciones de denunciar a su expareja, la situación dio un giro el martes pasado. La gota que rebalsó el vaso fueron las presuntas amenazas que el exjefe de Estado le habría realizado por casi dos meses, según confió en una entrevista exclusiva para Infobae.

fabiola fernández denuncia Foto: Archivo / La Capital.

Una vez que esto ocurrió, el juez dictó una serie de medidas de restricción contra el ex presidente. Fueron notificadas oficialmente este jueves 8 de agosto. Alberto Fernández tiene prohibido salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier vía.

Si sos víctima de violencia de género, o conocés a alquien que lo sea, en Rosario podés comunicarte con el Teléfono Verde (0800-444-0420) todos los días del año, durante las 24 horas. Si no podés hablar, escribí al WhatsApp 341-5-781509. En caso de emergencias, llamá al 911. A nivel nacional, existe la línea 144, que asiste y asesora en situaciones de violencia de género.