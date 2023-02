Tras la reunión de la mesa política, La Cámpora consideró "ilógico" que Alberto Fernández sea candidato

No obstante, ya al día siguiente de la reunión de la que participaron los máximos referentes de la coalición de gobierno, desde La Cámpora pusieron objeciones a la candidatura del presidente Alberto Fernández , quien hasta ahora fue el único dirigente del espacio que reconoció su interés de presentarse a los comicios.

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque , referente de La Cámpora, fue contundente respecto a las aspiraciones del primera madantario argentino y aseguró que sería “inconveniente que el candidato sea Alberto Fernández. No nos parece lógico ni natural” .

“Desde nuestro sector y varios compañeros más plantearon que sería inconveniente que el candidato sea el presidente, no nos parece lógico ni natural”, afirmó este viernes en declaraciones a la FM Futurock, y añadió: “Como no hubo una definición de parte del presidente, no se pudo profundizar”.