Tras el asado con los "87 héroes", el gobierno justificó el veto a la reforma jubilatoria

"No se dan cuenta el mal que hicieron al sistema previsional", aseveró el jefe de Gabinete acerca de los cuestionamientos a la decisión del presidente Milei

Francos fue consultado por el asado que realizó el martes a la noche el presidente Javier Milei con los 87 legisladores en la Quinta de Olivos , sobre el cual aclaró que se trató de “una cena de camaradería” y no de un festejo .

Paralelamente, Francos aseguró que un jubilado “no puede vivir con 300 mil pesos”, pero que la solución no es la que Cristina Kirchner, “la filósofa de la economía”, pretende instalar cuando discute con Milei.

“¿Pretende filosofar sobre economía con Milei después de haber fundido el país como presidenta y como vice? Si la discusión es seguir la misma receta, significa deuda, emisión y postergar los vencimientos, sabiendo que se está hipotecando el futuro de todos los argentinos”, expresó.

Sistema jubilatorio "colapsado"

Posteriormente, apuntó nuevamente contra la exmandataria y sostuvo que, en su gestión, “empezaron a jubilar”, creando moratorias, y terminó jubilando gente “que nunca había pagado” aportes y que, por se motivo, quienes sí los pagaron “hoy se ven perjudicados”.

“El sistema jubilatorio está absolutamente colapsado y no podemos pensar que puede arreglarse, que si cobran 300 mil o 400 mil pesos pasarán a cobrar 500 mil o 600 mil. ¿Se puede hacer? No, porque no existen los fondos para eso. Se va a solucionar si crece la economía”, aseveró.

El pedido de Milei

Milei, en el agasajo a los “87 héroes” que respaldaron el veto a la actualización de jubilaciones, les pidió fortalecer “el scrum” logrado para bloquear “cualquier atisbo de desequilibrio fiscal”.

En el asado en la Quinta de Olivos, Milei aprovechó para agradecer a los 71 presentes por “poner el cuerpo” para el evitar “el quiebre del equilibrio fiscal obtenido con tanto esfuerzo estos nueve meses de trabajo”.

La reunión, según versiones, “tuvo olor a 2025”, en referencia a un potencial acuerdo electoral camino a las legislativas del año próximo, que involucre al PRO, a algunos díscolos de la Unión Cívica Radical (UCR), al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y a tres de los seis diputados de Tucumán, los que responden al gobernador Osvaldo Jaldo.