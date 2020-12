Traferri apuntó contra Sain y dijo que entregará su celular "para que se corroboren las mentiras"

El ministro Sain en la mira

Traferri volvió a apuntar contra el ministro Sain, a quien señaló como responsable de entorpecer el vínculo entre el gobernador Omar Perotti y la Legislatura. "Cada vez que el gobernador intentaba tener una buena relación con la Legislatura o con la oposición, aparecía Saín y se terminaba todo", sostuvo. "El ministro parece más un comentarista político que un ministro de Seguridad. ¿Quién sabe el plan de seguridad que presentó Sain?", preguntó.

Traferri conferencia01.mp4

José Luis Vázquez, abogado de Traferri, acompaña al senador en la conferencia de prensa. "Cuando no se puede ganar una batalla desde la política, se elimina al oponente", dijo. "Es una operación de inteligencia, Sain tiene el manejo del MPA, que lo sigue integrando a pesar de la licencia. Las declaraciones de Ponce Asahad –en mi interpretación– es una manipulación de los fiscales", planteó el letrado. "La provincia no tiene Ministerio de Seguridad, tiene agencia de inteligencia y un brazo armado que es el Ministerio de seguridad", añadió.

"El MPA no brinda seguridad"

"Estamos muy preocupados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), es un organismo que no le brinda seguridad a los ciudadanos", disparó el sanlorencino ante una multitud de periodistas que acudieron este lunes a la convocatoria, en la delegación de la Cámara de Senadores ubicada en la sede local de la Gobernación provincial. "No es de ahora. Venimos de una vieja disputa, de miradas y concepciones distintas de lo que debe ser la Justicia", aclaró.

traferri_conferencia.png Medios de toda la provincia en la conferencia convocada por el senador Traferri. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El presidente de la bancada oficialista en la Cámara alta precisó ante los periodistas que tenía en su poder para mostrarles "denuncias que vengo haciendo desde 2010 sobre la connivencia policial con sectores de la Justicia y la política". Aclaró: "No es una denuncia, son muchas".

En este marco, Traferri aseguró haber sido víctima junto a su familia de actos "intimidatorios violentos". Abundó: "No un llamado por teléfono diciendo "Mira que te vamos a matar" o "Tené cuidado con lo que hacés". Quema de autos, balaceras, secuestros", precisó. "Tengo todo documentado para mostrarlo", subrayó.

"No vengo a victimizarme"

En otro tramo de la conferencia de prensa, el senador planteó: "Debo ser el único senador que hizo una denuncia vinculada al narcotráfico en sus vínculos con la policía y la justicia. Un día le llegué a preguntar a Carlos del Frade qué podía hacer, cómo podía seguir, porque estaba en riesgo la vida de mi familia".

Aclaró luego: "No vengo a victimizarme, vengo a contarles hechos concretos de la realidad, tengo pruebas respaldatorias. No hablo en supuestos, no me equivoco ni guiono, cuento mi verdad, la que respaldo con la documentación que tengo".

Traferri.png El senador Traferri y su abogado Vázquez en la conferencia de prensa esta mañana Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Periodistas en el pedido de desafuero

"Vamos a pedir que la sesión del pedido de desafuero sea pública, que el periodismo pueda asistir. Estamos interesados en la verdad porque esta es una cuestión institucional que tiene que ver con la República y la democracia", anticipó Vázquez. "Los más interesados en la verdad somos nosotros", enfatizó.

"Esta situación es lamentable y vamos a aprovechar para mostrarle a la gente como se tienen que manejar los enfrentamientos de la política, tienen que ser abiertos. No tiene que haber secretos", sostuvo.