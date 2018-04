El filosofo y escritor Tomás Abraham analizó en "Intratables" la actualidad en Argentina, dijo que al gobierno de Macri le pone "una ficha a favor"confesó que "no se puede hablar" con sus amigos kirchneristas.

"Argentina no puede volver atrás, hay que ver si van apareciendo gente nueva. Lo que me preocupa es quién genera ideas. Entre los que no proponen nada y hacen ruido y se oponen (por el peronismo), los que están hacen algo", aseguró el filósofo.

Destacó como acierto del macrismo en el gobierno que "neutralizaron el odio", pero que "lo que sembró el kirchnerismo está", al punto que "no podemos hablar con los amigos kirchneristas".

"Todos mis amigos son kirchneristas. Me callé la boca, los veo poco, veo tele. No se puede hablar", dijo Abraham.

"¿Te tengo que explicar por qué no soy macrista?", expresó Abraham. Y agregó: "Todo el mundo es y cuando todo el mundo es, nadie piensa nada. El día en que nadie quiera ser nada, van a pensar todos".