Stornelli avanza sobre el pedido de juicio por la causa cuadernos

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron ayer que se eleve a juicio oral la parte de la denominada causa cuadernos que tiene que ver con el capítulo internacional del lavado de dinero de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, quien compró a través de sociedades y testaferros 14 propiedades en Estados Unidos.

Entre los 15 acusados se encuentran Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, y su ex abogado defensor; el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares; el ex secretario de Cristina Kirchner, Isidro Bounine, y el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, entre otros.

Los fiscales federales consideran probada "la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en el extranjero, empleada para convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, precisamente aquellos originados y receptados por Héctor Daniel Muñoz".

Estas actuaciones se encuentran enmarcadas en la asociación ilícita y los cohechos pasivos investigados en la causa por la que está acusada de asociación ilícita la ex presidenta Cristina Kirchner.

La investigación judicial señala que entre 2010 y 2015 Carolina Pochetti, Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy y, en algunos casos Carlos Cortez, Leonardo Llaneza, Rubén Llaneza y Osvaldo Parolari intervinieron en la adquisición de 14 inmuebles en Miami y Nueva York, disimulados a nombre de al menos 12 personas jurídicas constituidas y radicadas en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas.

El documento judicial menciona el detalle de las sociedades creadas por esta presunta asociación ilícita y también da cuenta de las propiedades que fueron adquiriendo en Estados Unidos para intentar "blanquear" los activos, con precios que varían entre los 200 mil dólares y los 13 millones.

Stornelli y Rívolo señalaron que la prueba se colectó a través de la denuncia que presentó el abogado Ricardo Monner Sans en 2016, copias de los contratos de constitución de la sociedad "Gold Black Limited" y de la declaración testimonial del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, entre otros testimonios y documentos.

El pedido de elevación a juicio señala que Alconada Mon tuvo registro de los movimientos de Muñoz y su esposa Pochetti cuando "aparecieron vinculados a una sociedad off shore ubicada en las Islas Vírgenes Británicas llamada "Gold Black Limited" y que "recién aparecieron vinculados a esa sociedad desde el año 2013, aunque la misma se había constituido en el mes de agosto del año 2010".

Daniel Muñoz.