Turismo Carretera: el uno para el uno en San Luis, en el inicio de la Copa de Oro

Julián Santero y el Mustang que se mostró a sus anchas en San Luis. Se corre la 11ª fecha del Turismo Carretera, primera de la Copa de Oro.

El Turismo Carretera inicia en el Rosendo Hernández de San Lui s la etapa decisiva del año, con la primera fecha de la Copa de Oro . Y el campeón Julián Santero , que debe el triunfo obligatorio, clavó el uno, Marcelo Agrelo, del Maquin Parts de Venado Tuerto, fue 3º. Ignacio Faín debe remarla y Facundo Ardusso, muy atrás.

El renovado asfalto del Rosendo Hernández tuvo el visto bueno de los pilotos, que fueron encontrando las condiciones óptimas a medida que el asfalto se fue engomando. Y el que siempre anduvo arriba, desde los entrenamientos, fue el que inicia como líder la Copa de Oro, Agustín Canapino. Pero Santero le terminó arrebatando la pole y los primeros 2 puntos.

Santero entonces comandará la primera serie, Canapino la segunda y Agrelo, el ganador de la etapa regular, la tercera. El de Comodoro Rivadavia también debe la victoria con el Camry del Maquin Parts y tendrá una buena ocasión, sin dudas.

Detrás de ellos partirán en cada serie Agustín Martínez, que pugna por entrar por los 3 de Último Minuto, y dos campeones que ya están en la Copa: Mariano Werner, que ya triunfó, y Christian Ledesma.

Y en el tercer cajón aparecen tres candidatos también: el único Dodge de la Copa, Juan Martín Trucco, Santiago Mangoni y Otto Friztler, el único que ganó de ellos.

En el cuarto cajón estarán Germán Todino y Mauricio Lambiris, también en la Copa, y Matías Canapino, que por ahora está lejos. De los tres, el uruguayo del Maquin Parts ya ganó. Mientras que el tercer auto venadense candidato, Juan Bautista De Benedictis (también con el triunfo obligatorio) partirá muy atrás: 27º.

Los autos del RUS Med Team están a la expectativa y necesitan sumar mucho para meterse a la pelea por el título en la última fecha. El que más posibilidades tiene, Josito Di Palma, clasificó 14º. Mientras que el sanjuanino Tobías Martínez quedó 25º, un puesto atrás de uno de los dos pilotos de la región: Ignacio Faín, de Villa Minetti. Además, el santafesino fue el mejor Torino, lejos por cierto.

El otro, el parejense Ardusso, clasificó muy atrás, 35º, y debe ser paciente para subir en el clasificador ya que no está lejos de los 3 de Último Minuto, pero lógicamente precisa sumar en grande.

A las 10, 10.35 y 11.15 serán las baterías y a las 13.30 la final.

TCP: Ricciardi larga atrás en San Luis

Thomas Ricciardi clasificó 13º entre los 21 autos que largarán la final del TC Pista, y por lo tanto partirá 7º en la 1ª serie que comenzará a las 9.15.

El rosarino del RUS Med Team no encontró un buen balance de su Ford y quedó unas 4 décimas atrás de su compañero Santiago Biagi. Lo bueno es que ya ganó.

Adelante de los dos estará el líder de la Copa de Plata, el juvenil Marcos Dianda, con la Dodge del Galarza Racing de Acebal.

Gaspar Chansard, el santafesino de Reconquista y también en la Copa de Plata, partirá 4º buscando su primera victoria. Mientras que el de Rufino Faustino Cifre fue penalizado y largará último. Lucas Valle y Juan Manuel Tomasello comandarán las series.