Reforma previsional: con la constitución en la mano, Amalia Granata cruzó a Clara García

Luego de que García le diera la palabra al diputado Pablo Farías, Granata se acercó a la presidenta de la Cámara baja y le mostró la Constitución provincial. “Diputada, presidenta, perdón. No tengo inconveniente en pasar a un cuarto intermedio, ver esta cuestión y seguir con el debate. Pero el articulo es claro, lo trabajamos, la moción de cerrar el debate se votó con la mayoría necesaria. Insisto, artículo 109, inciso 4, moción de cerrar el debate que fue la que yo presenté y se votó con la mayoría necesaria, que es la nuestra porque no necesita una mayoría agravada. Léanlo, está en el artículo. A partir de allí, procedemos a la votación en general y particular, es la situación en la que estamos”, sostuvo. Acto seguido, se escuchó un estruendo, producto de los incidentes que ocurrían en las afueras de la Legislatura.