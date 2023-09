Reforma constitucional: empresarios rosarinos, a favor de la reelección del gobernador

Desde del Foro Regional Rosario evaluaron que "cuando se quieren realizar reformas estructurales y profundas" un período solo de cuatro años no alcanza

Carlos Cristini, referente del Foro Regional Rosario , no dudó en respaldar a Pullaro especialmente “en el tema de la seguridad” y evaluó que, a partir de los resultados de los últimos comicios, es momento de impulsar importantes reformas políticas e impositivas. Dentro de las primeras, incluyó la posibilidad de habilitar la posibilidad de reelección del gobernador por una sola vez.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el representante de los empresarios de Rosario agregó que otro dato favorable que posee Pullaro a partir de la elección del domingo 10 “son las mayorías en las cámaras legislativas", lo que "permitiría soñar con un principio de reforma constitucional, que permita extender la duración del mandato del gobernador a dos períodos consecutivos de cuatro años cada uno”.

Cristini brindó sus argumentos para que en Santa Fe sea posible la reelección del gobernador: “Cuando se quieren realizar reformas estructurales y profundas como puede ser el de la policía, en el tema de seguridad, en el Servicio Penitenciario, un período de cuatro años, en el que al segundo año se está pensando en cómo mantenerse en el cargo, no alcanza, no hay tiempo para hacer nada”, dijo.

“Entiendo que en los sueños ultrademocráticos puede parecer muy bueno que cada cuatro años se cambie de gobernador, pero para reformas tan profundas un solo mandato no alcanza y eso se termina pagando con políticas para tapar agujeros y no con las políticas de fondo que tanto se necesitan”, agregó. “No estamos a favor de situaciones de perpetuidad en el poder, porque eso termina confundiendo dirección con propiedad y con el gobernador de turno que siente dueño de la provincia. Eso no es correcto”, sostuvo.

“Entendemos que dos períodos sería algo positivo. Siempre soñamos que los acuerdos políticos podían permitir la cuestión de implementar reformas de fondo, pero se fueron diluyendo. En la provincia hubo continuidad de gobernadores del mismo signo político, no hubo un marco de acuerdo político para permitir las reformas”, añadió.

Cristini también mencionó que vería “con agrado“ que se mencione Pablo Olivares como funcionario responsable para manejar la cuestión tributaria en la provincia. “Ya hizo una buena gestión con el gobernador Lifschitz. Olivares ya está hablando de un análisis de todo el sistema de retenciones y de las cargas reales. Uno se atormenta con las tasas nominales de los impuestos. Eso mucha veces se potencia en regímenes de retención que distorsionan mucho. Olivares habla de empezar a revisar esa cuestión en una primera etapa y nos parece positivo. Hay reformas tributarias que requieren acuerdos macros con otras provincias. Eso requiere un paso más allá de lo inmediato”, finalizó.º