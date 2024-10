Quién es Fran Fijap, el provocador youtuber libertario agredido en el Congreso

Con estilo provocador, agresivo y desafiante a los opositores, se define como un “periodista odiado por los zurdos” en su cuenta personal de X, donde junta más de 41 mil seguidores. A su vez, suma otros 54 mil followers en Instagram, donde también comparte videos e imágenes del gobierno.

Como es costumbre, se muestra combativo en cada uno de sus videos difundidos en redes sociales y suele asistir a las movilizaciones que se convocan contra el gobierno de Milei, en las que busca entrevistar a los manifestantes. En esta oportunidad, las imágenes de las violentas reacciones provocaron un movimiento que lo retroalimentó.

Streamer Fran Fijap Milei agredido Congreso veto prespuesto universitario.jpg El streamer libertario Fran Fijap fue incrrepado y agredido tras la sesión de la Cámara de Diputados que dejó firme el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Gentileza Guido Piotrkowski (@Pietroviajero)

Las agresiones en el Congreso

“En un momento, me cerraron, me tiraron al piso y un chico de Rappi me cubrió con la bicicleta y me dio unos minutos. Me dio tiempo de entrar a un local. Los chicos del local siempre me cuidaron y me defendieron. Eran del Polo Obrero y tenían una bandera de derechos humanos, en ningún momento fui a agredir, fui a hacer preguntas. Es la primera vez que pasa esto”, expresó Fran Fijap tras las agresiones fuera del Congreso.

En tanto, el youtuber compartió un video junto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en el que el funcionario afirmó: “Lamento lo que tuviste que vivir hoy, que un grupo de inadaptados, violentos, cobardes, que te vieron solo y fueron de a 20 a pegarte y te tuviste que proteger. Toda La Libertad Avanza se solidariza con vos. Incomodalos siempre, porque esa es tu función. Encima de cobardes, son ladrones, porque al chico de Rappi le robaron la bici”.

Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se manifestó en X para condenar las agresiones y aseguró: “A los violentos antidemocráticos que golpearon, persiguieron y robaron al periodista independiente Fran Fijap les digo: sepan que vamos a ir con toda la fuerza de la ley detrás de cada uno. Los tenemos a todos identificados y no tienen escapatoria”.