"Queremos un país para muchos, no una Argentina fácil para unos pocos"

—¿Qué se pone en juego el domingo?

—Dos modelos de país. Estamos convencidos de que Massa es el candidato del consenso y el que tiene el coraje para enfrentar el presente. Por ejemplo: para no tocar la reservas del Banco Central (BCRA) en este momento, fue y negoció un préstamo con Qatar. A diario piensa cómo hacer para no afectar a los sectores que producen y pagar lo que otros generaron. Porque hoy estamos discutiendo la renegociación de un acuerdo sellado por Macri con el Fondo Monetario (FMI), que es impagable y nos asfixia. Necesitamos crecer, no podemos permitir que nos maten. Ellos proponen más deuda y volver al pasado, como dijo recientemente Bullrich al sugerir un retorno al Fondo Monetario. Buscamos nivelar hacia arriba, queremos un país para muchos y no una Argentina fácil para unos pocos.

—¿La reciente performance electoral del PJ santafesino puede afectar al oficialismo en la puja nacional?

—Las personas votan cosas diferentes y, por lo que veo todos los días, la que viene es una elección absolutamente diferente. No solo porque se votan dos modelos y nuestro destino sino porque, además, en Santa Fe la unidad de la oposición no es la misma que vimos en las recientes primarias. Hay muchas opciones opositoras que, básicamente, significan lo mismo y estamos nosotros, con un Massa a la cabeza que todos los días pelea para sacarnos del caos que nos dejó Macri.

—¿Confían en que Marcelo Lewandowski y demás referencias del peronismo provincial aporten lo suyo para una remontada?

—Absolutamente. Lewandowski se reunió con Massa y otros ministros. Estuvimos junto a él y (su compañera de fórmula) Silvina Frana en el reciente lanzamiento de la mesa Massa Presidente. Estamos convencidos de que Marcelo es el mejor candidato que puede presentar el peronismo y ahora, que se saldaron todas las internas de cada partido, tenemos que encolumnarnos detrás de él para que sea gobernador. Una victoria de Massa ayudará a que Lewandowski pueda alcanzar su objetivo, como también el hecho de que Marcelo aumente su caudal de votos contribuirá a que Sergio resulte electo presidente.

—¿Problemas como la inflación complicaron la campaña oficialista?

—¿Cuándo no hubo inflación en la Argentina? Es algo estructural, sobre todo en un gobierno que tuvo una pandemia y debió emitir más de lo necesario para ayudar a las grandes empresas a pagar los salarios. La emisión generó inflación, sumada a la que recibimos de Macri. Lo admitimos como un gran problema y no somos ilusos para decir que lo podemos resolver en cinco minutos, como sí afirmó Macri. Ahora, unos 78 mil santafesinos se beneficiarán por el nuevo piso de Ganancias, una medida clave para combatir la inflación. Estamos adoptando iniciativas de todo tipo para aliviar el bolsillo de los argentinos.

—¿Cómo se encara ese desafío en una provincia de perfil productivo como Santa Fe?

—Siempre les decimos a los industriales que su modelo es el nuestro, que queremos que produzcan más y mejor y que los trabajadores vean crecer su salario. Nuestro gran planteo es: queremos trabajadores con poder adquisitivo alto. La discusión del próximo gobierno será la redistribución de la riqueza.

—¿Qué hacer con una inseguridad que no da tregua?

—Massa cuenta con varios proyectos respecto de Rosario y tiene un conocimiento muy fuerte de lo que ocurre en la ciudad y el resto de la provincia. Los rosarinos tienen el derecho a vivir seguros y, para eso, necesitamos más juzgados federales, que la UIF investigue efectivamente el lavado de dinero y mayor intervención estatal en los barrios. Hay que darles a los pibes la perspectiva de que la plata fácil no los va a llevar a ningún lado. Además, las fuerzas federales tienen que estar en mayor número y con mejor coordinación.

—¿Preocupa el peso de los desencantados con el gobierno?

—Hay un sector que tiene bronca, que vota en contra, y otro espacio desilusionado, que nos votó pero está desencantado porque el peronismo fue el que siempre le dio una respuesta. El PJ se hizo cargo del país después de los desastres de Raúl Alfonsín o De la Rúa y había expectativa de que ocurriera lo mismo tras la experiencia de Macri. Pero no logramos brindarle a ese sector todo lo que necesitaba. Ahora hay que contar que tenemos otro candidato a presidente y que damos las discusiones necesarias para que, cuando asuma Massa, empiece de cero un gobierno que significará una mejor vida para los desencantados. Cuando Néstor Kirchner echó al Fondo Monetario, se dieron las mejores políticas de gestión. Lo mismo hay que hacer ahora.