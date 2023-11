Pullaro se mostró neutral de cara al balotaje: "Voy a defender a Santa Fe, gobierne quien gobierne"

“No importa a quién voy a votar yo. Lo que importa es lo que la gente vota y respetar la voluntad popular”, enfatizó Pullaro, y añadió: "Ahora mi responsabilidad es defender a la provincia de Santa Fe, es trabajar para que los santafesinos puedan vivir bien, y esa es mi responsabilidad institucional. No soy un individuo que representa un partido político. Desde el 10 de diciembre, y por 4 años voy a representar a todos los santafesinos ”.

“Cuando dije que votaba a Milei fue en un contexto electoral” determinado, añadió Pullaro sobre su pronunciamiento previo a los comicios que, en septiembre, terminaron consagrándolo gobernador de Santa Fe.

Con respecto a su futura administración al frente de la Casa Gris, alertó: "Recibiré una provincia con déficit y eso nos preocupa”. Y añadió: “Mi gobierno trabajará mucho, tenemos problemas graves pero nuestra potencialidad es enorme. Queremos un gobierno amplio, sin tensiones y que resuelva los problemas”.

“Pedimos que continúen todas las obras públicas hídricas y que del resto no haya más licitaciones. No miraremos para atrás", insistió Pullaro, quien alertó sobre el riesgo que implica la crecida del río, teniendo en cuenta la posibilidad de desborde que se plantea frente a las previsiones de los regímenes fluviales en noviembre y diciembre”.

"Hay que laburar mucho para que mejore la educación, la salud, la seguridad", adelantó Pullaro, en relación con los puntos en los que pondrá foco su gobierno, y ratificó, como adelantó La Capital, que “no habrá muchas sorpresas" en la conformación de su gabinete y detalló: "Tendremos 11 ministerios”.

Balance positivo del viaje a Estados Unidos

También trazó un balance de las reuniones que mantuvo en Estados Unidos con el objetivo de obtener financiamiento para obras que ya tiene proyectadas. "Llevamos varios proyectos, uno sobre la conectividad vial para las localidades, hay 36 localidades en Santa Fe que no tienen acceso al asfalto, y eso afecta a la población y también a la producción", contó Pullaro.

"También intentamos retomar una iniciativa de energías renovables, es muy importante retomar los proyectos de los parques fotovoltaicos y eólicos", señaló con relación al abastecimiento eléctrico de la provincia, y reveló que la infraestructura de los puertos estuvo en la agenda "no solo de los puertos púbicos sino también de los accesos a los puertos".

"Estuvimos en el Departamento de Estado, fuimos a pedir incorporación de tecnología que hay aquí en las delegaciones locales del FBI y la DEA, que nos vendrían muy bien para las investigaciones criminales que se están llevando adelante permanentemente y en e país no existe esa tecnología", remarcó.

La seguridad pública como prioridad

El mandatario electo reiteró que las obras hídricas son indispensables, más en un momento en que, ante la llegada de las lluvias que trae el Niño, se espera una crecida importante de los cursos de agua santafesinos en especial del río Paraná.

No obstante, advirtió que "la provincia tiene cosas importantes, el estado de la infraestructura, primero vial, en segundo término de los hospitales, de las comisarías", y resaltó: "Vamos a darle una impronta a la seguridad pública".

Embed Quiero saludar a toda la comunidad evangélica en este día. Desde cada barrio, en cada pueblo y en cada ciudad, hacen un aporte social incalculable trabajando desinteresadamente con amor por el prójimo. Juntos, vamos a trabajar en la paz que necesita nuestra provincia. pic.twitter.com/TlTCPHqOQG — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) October 31, 2023

"Vamos a trabajar con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) muchísimo para poder dar respuesta, fundamentalmente, en investigaciones criminales complejas que, a nuestro entender, no se han llevado adelante los últimos años por falta de acompañamiento del gobierno provincial, anticipó Pullaro.

Y continuó: "Nosotros tenemos un mapeo muy claro de qué es lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo nosotros vamos a controlar a los presos de alto perfil para que no cometen delitos desde ese lugar”.

¿Cuándo asumirá la gobernación de Santa Fe?

Pullaro confirmó que le pidió al gobernador Omar Perotti asumir el 9 de diciembre, y no el 11 como venía ocurriendo en los últimos de cambios de los mandatarios santafesinos. “Me dijeron que no había problema, pero que lo tenían que ver con protocolo", reveló entusiasmado, y explicó: "Tengo ganas de arrancar y entonces el 11, a las 6 y media de la mañana los espero en casa de gobierno".

"Me encantaría empezar a trabajar el lunes 11 a las 6 de la mañana y para eso la única posibilidad que tengo es jurar el 9, con un acto modesto y moderado -afirmó-. No es un momento que haya nada que festejar. Vamos a asumir con muchas ganas la gestión, pero acá no hay nada que festejar, estamos mal, la pasamos mal”.