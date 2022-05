Proponen la creación de cárceles exclusivas para delincuentes de alto perfil

"En las cárceles no sólo se generan delitos, también se estudia y se trabaja"

Este jueves, en diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8, el legislador destacó que desde su puesto intentará darle su impronta "no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino en todo lo que tiene que ver con las adicciones".

En ese sentido, Angelini señaló que "hay muchas familias que no saben como manejar esta situación, frente a un familiar que haya caído en las adicciones. El Estado no está brindando soluciones concretas a este tema". Además, se refirió al avance en "propuestas directas que no dependan tanto de un gobierno, sino que estén establecidas por ley".

En ese contexto, Angelini consideró necesaria la "creación de cárceles con delincuentes de alto perfil, donde se cambie mucho la lógica del sistema penitenciario, donde no tengan las libertades que hoy tienen y que sigan manejando las organizaciones delictivas como si estuvieran afuera".

"Hoy es un descontrol el sistema penitenciario argentino", advirtió el legislador.

Respecto del encuentro de este jueves en Rosario de la justicia federal, Angelini evaluó que "los rosarinos ya decimos 'basta de análisis', reunionismos (sic) y fotos'" y destacó la necesidad de "ir a cosas concretas".

"Todos sabemos qué está pasando, lo que hay que hacer es avanzar en cuestiones muy directas. Siento que Rosario debe dejar de discutir cuántos gendarmes hay, sino qué están haciendo las fuerzas federales, qué trabajo les asignan", comentó.

La comisión, que asumió este miércoles, está integrada además por los diputados Rogelio Iparraguirre (vicepresidente 1º), Gustavo Bohuid (vice 2º), Agustina Propato (secretaria) y Gerardo Milman (secretario 2º).