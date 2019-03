La diputada Elisa Carrió admitió que tiene altos gastos cotidianos y adelantó que venderá su auto "porque tengo que pagar muchas cosas".

La legisladora oficialista agregó entonces, en referencia a la situación económica: "Yo sé que estamos muy mal".

En declaraciones radiales, Carrió dijo: "Tengo muchos gastos como líder política. No vayas a creer (le dijo al entrevistador) que este trabajo es fácil. Estoy intentando tener mi primera casa".

De todos modos, aunque aseguró que es "consciente del dolor" de los argentinos por la situación económica, Carrió se mostró optimista sobre este año: "Todo va a mejorar. Dije que íbamos a pasar el peor momento y después de Pascuas va a mejorar lentamente. Es un sacrificio que tiene sentido. Cuando uno no asume la verdad tiene costos".

Lilita sostuvo que los argentinos están pagando "el costo de ser ciegos y no haber visto el robo", en alusión al gobierno kirchnerista. Y diferenció la actitud que tomó el presidente y lo que hizo la ex presidenta Cristina Kirchner: "Macri reconoce que su propia familia está en la corrupción. Esto no tiene precedentes. Mientras Cristina y sus hijos la esconden, Macri pide que se haga justicia con su propia familia".

También descartó ser candidata en las próximas elecciones pero dijo que va a trabajar por la reelección de Cambiemos. "Yo le creo al presidente y lo voy a acompañar. Voy a hacer campaña por Cambiemos a lo largo y ancho del país, y estoy organizando mi actividad privada para el año que viene porque mi jubilación es la mínima".