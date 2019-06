Pichetto lanzó duras críticas al ex ministro

El jefe del bloque peronista del Senado nacional y precandidato a presidente por Alternativa Federal (AF), Miguel Pichetto, aseguró ayer que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna "no tiene visión política" y lo acusó de haber "desintegrado" al peronismo no kirchnerista.

"Lavagna es una figura económica muy respetada, pero no tiene visión política y prácticamente ha desintegrado el espacio de Alternativa Federal", afirmó Pichetto.

El legislador aseveró que el peronismo no kirchnerista hizo "un esfuerzo para construir un espacio democrático por el medio", por lo que cuestionó "la falta de visión política de algunas personas".

De ese modo, Pichetto fustigó la conducta de Lavagna, quien en principio había asegurado que jugaría dentro de Alternativa Federal y luego, tras varias idas y vueltas, armó Consenso 19 con el socialismo, el radicalismo antimacrista y el GEN de Margarita Stolbizer, porque no quería competir en las Paso contra otros dirigentes del mismo espacio.

"En política, dos más dos no son cuatro. No puede haber rigidez", aseguró el senador. Y cuestionó una supuesta falta de generosidad de Lavagna para reconocer las "ambiciones legítimas" de los otros candidatos

Pichetto incluyó en sus críticas Sergio Massa (Frente Renovador, FR), cuyo acercamiento al kirchnerismo parece conspirar contra las chances electorales de Alternativa Federal.

"Massa también está viendo qué camino tomar, lo cual le agrega incertidumbre al espacio. No hubo convicción para tener un esquema por el centro que pudiera gravitar después del 10 de diciembre próximo en el armado de políticas de Estado junto con el que sea elegido", reflexionó el dirigente.