"Hay que despertar a este gigante, hay que ponerlo en marcha". Así se refiere Omar Perotti a Santa Fe, una provincia a la que define como "dormida en su potencial". El precandidato a gobernador de Santa Fe por el justicialismo llamó a convertir a la provincia en "una protagonista muy fuerte en la discusión de un cambio de política económica nacional".

"Cada vez que el sistema financiero fijó las reglas del juego en Argentina, a la Argentina del sector productivo no le fue bien. Particularmente a nuestra provincia no le fue bien", sostuvo el senador en diálogo con Bigote Acosta, en La Red Rosario. Y añadió: "Se cayó el mercado interno y la pyme vive del mercado interno fundamentalmente. Cuando no hay consumo no hay quien fabrique".

Destacó además que Santa Fe "es una de las provincias que cuando se marca una instancia de recuperación tiene respuestas muy rápidas".

"Tiene que convertirse en una protagonista muy fuerte en la discusión de un cambio de política económica nacional, de una orientación diferente", añadió el precandidato del PJ.

Finalmente, Perotti remarcó: "Siento que tenemos una provincia dormida en su potencial. Hay que despertar a este gigante, hay que ponerlo en marcha".