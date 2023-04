Perotti aseguró que hay que "cambiar el sistema penitenciario federal"

Además, manifestó: "No vamos a enfrentar al narcotráfico ni vamos a tener efectividad en la detención de los presos de alto perfil si no cambiamos el sistema penitenciario federal. La forma de detención, la no vinculación con los actores del sistema carcelario".

También hizo hincapié en la necesitad de poder contar con el Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino que se está construyendo en Larrechea. "Tenemos la expectativa y el reclamo muy alto del ritmo de la construcción de la cárcel federal para que puedan llevarse allí, principalmente, a los 600 presos federales que tenemos en Coronda", reveló.

Y continuó: "Eso nos permitiría más vacantes propias y un ordenamiento del sistema penitenciario de otra manera. Independientemente del proceso de inversiones que estamos llevando adelante en las cárceles de la provincia".

Ley de emergencia de seguridad

Sobre el proyecto de la ley de emergencia en seguridad que será votado este jueves en el Senado de la Nación, Perotti dijo que tiene "todas las expectativas. Creo en el sentido común y en la necesidad de que Santa Fe reciba el acompañamiento del Congreso de la Nación".

Por último, sostuvo: "Después de mucho tiempo y de muchas situaciones dolorosas para los santafesinos y en particular para los rosarinos, creo que la Nación en su conjunto entiende que estas cosas no pueden pasar en su territorio. Hay que estar ayudando a Santa Fe y a Rosario en particular, reforzando una estructura del sistema federal de Justicia que no cambia desde hace 40 años. Que nos den herramientas, que el sistema federal ponga las mejores herramientas en Santa Fe es algo que la Argentina necesita".