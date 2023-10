Patricia Bullrich: "Fue difícil llevar adelante el debate con una gripe fuertísima"

Embed

Además, se inscribió como un logro el hecho de que los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y La Libertad Avanza, Javier Milei, "intentaron polarizar y no pudieron".

Por otro lado, Bullrich sostuvo que, aunque Milei "prometió renovación", no es lo que está sucediendo "con sus aliados", y señaló que también "prometió dolarización", pero de eso "no habló salvo al final, tímidamente", durante el debate.

>> Leer más: Sin sobresaltos, Massa y Bullrich trataron de polarizar con Milei

"Tenemos el coraje y el temperamento que hay que tener para hacer el cambio. Tenemos programa, equipo y poder político propio que va a garantizar el cambio que los argentinos están esperando", insistió Patricia Bullrich en sus declaraciones de esta mañana.

En tanto, aseguró que "nadie le cree a Milei" cuando asegura que ella es "más casta" que el dirigente del gremio gastronómico Luis Barrionuevo, aliado del libertario.

"Todo el mundo sabe mi carácter luchador, que me enfrenté al sindicalismo y los momentos difíciles y salí airosa de todas las gestiones en las que estuve. Cuando uno dice algo no creíble no hay que darle mucha importancia", argumentó la ex funcionaria del macrismo y actual candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Bullrich también respondió el cuestionamiento que Massa le hizo respecto de si planificaba echar a su eventual ministro de Economía, Carlos Melconian, tal como pasó cuando éste fue presidente del Banco Central durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

Embed Massa: explicale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía podés ser un buen presidente.#DebatePresidencial #PatoPresidente pic.twitter.com/H6hLCvcJwv — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 2, 2023

"No le contesté porque me parece una estupidez. Yo soy Patricia Bullrich; Melconian nunca fue ministro de Economía; fue presidente del Banco Nación, y lo que hizo Macri es lo que hizo Macri. Si yo elegí un equipo, es para que ese equipo se quede", remarcó en la entrevista que concedió esta mañana.

Por otro lado, al referirse a otro de los puntos del debate, Patricia Bullrich aseguró que la dictadura militar en la Argentina "no es un tema de números" y que "matar ocho mil personas o 30 mil es una barbaridad".

>> Leer más: Debate: picante cruce entre Bullrich y Bregman por los derechos humanos

De este modo, salió al cruce de las consideraciones del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. "No es un tema de números. La Argentina tuvo desaparecidos y brutalidades por parte de la dictadura, pero es hora de reconocer a los muertos por las organizaciones armadas", insistió Bullrich en declaraciones a Radio Continental.

La ex ministra de Seguridad de Cambiemos afirmó que "matar ocho mil personas o 30 mil es una barbaridad", al igual que "haber tenido esa tragedia violenta en Argentina", por lo que consideró "importante el aprendizaje de Nunca Más a la violencia, al uso de la fuerza como forma de acción de organizaciones paramilitares o paraestatales o políticas" antes que "una discusión de números".