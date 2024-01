Bullrich dijo que el paro fue convocado por "sindicalistas mafiosos que defienden sus privilegios"

La ministra de Seguridad realizó este miércoles un contundente posteo en X en el que asegura: "No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente"

Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei. No hay paro… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 24, 2024

Bullrich también cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por sumarse a la medida de fuerza. “Nos gustaría que esté trabajando y no yendo a una movilización”, disparó la titular de la cartera de seguridad de la Nación.

"Con lo que está pasando en la provincia y los dramas que estamos teniendo, que el gobernador participe de una marcha me parece que no corresponde", aseguró Bullrich, en relación a la ola de inseguridad que a sola a la provincia y en particular al crimen de Uma, la nena de 9 años, hija de uno de los miembros de su custodia.

Desde Flores. Todos los locales abiertos. pic.twitter.com/MyL1RuARLY — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 24, 2024

"Como gobernador, tiene que hacer cumplir la ley, no violarla", se quejó la ministra, y añadió: "Porque sino el ejemplo cunde y así en la provincia tenemos los problemas que tenemos. Lo sufrimos todos los días. Tratamos de trabajar con ellos, pero necesitamos una actitud distinta, una actitud donde se tome al delincuente como lo que es".