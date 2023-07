Paso 2023: por primera vez el recuento de votos en Santa Fe se hará íntegramente con celulares

En 2019 las ciudades de Rosario y Santo Tomé hicieron el recuento con celulares, y en 2021 todo el proceso electoral se realizó a través de este sistema. No obstante, este 2023 la diferencia radicará en que cuando haya algún tipo de problema en la transmisión desde el local, se trasladarán los telegramas a una comisaría asignada y desde allí también se enviarán a través de un dispositivo celular.

Cuáles son las sanciones por no votar este domingo en las Paso en Santa Fe

>> Leer más: Paso en Santa Fe: lo que hay que saber antes de los comicios del domingo

Asimismo, señaló que "es un teléfono que entrega la provincia, con un software desarrollado por la provincia y universidades especialmente acondicionado para la transmisión de modo seguro". Y añadió: "El telegrama se carga dos veces, le llega a un operario y después se le asigna a otro operario. Si el telegrama coincide, se refleja en la página web con un retardo de 5 minutos".

recuento-votosjpg.jpg El escrutinio definitivo de las Paso confirmó los ganadores de las internas y qué listas competirán en las generales de noviembre.

Con respecto al orden en que se cargarán los datos, que siempre despiertan suspicacias, Sartorio, aclaró: "El algoritmo de carga no discrimina zona ni lugares, sólo por orden de llegada", y en relación con los horarios estimados para el escrutinio señaló que "estarán llegando los resultados a partir de las 19:30, de a poco. Según estimaciones, a partir de las 0 va haber información significativa, y a las 2 estará finalizando".

"En las Paso, por la complejidad de las boletas, va a ser un proceso más lento y complejo. Después, en las generales, va a ser más dinámico", advirtió el funcionario, quien se montó un operativo importante para garantizar la seguridad y la celeridad en el recuento de votos: "Son alrededor de 300 las personas que estarán abocadas al proceso de carga de datos", detalló.

Dónde consultar dónde se vota en las Paso

Este domingo 16 de julio se celebran en la provincia de Santa Fe las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso). A fin de no sufrir sofocones de último momento, es aconsejable no esperar a último momento y consultar con tiempo qué escuela y el número de mesa que se tiene asignada para emitir el sufragio.

En el Tribunal Electoral de Santa Fe se puede consultar online al padrón definitivo. Basta ingresar desde el sitio oficial del Gobierno de Santa Fe y, con poner el número de documento, el sexo y si la consulta la hace una persona nacida en el país o un extranjero con ciudadanía argentina, se pueden obtener la escuela y el número de mesa donde votar.

>> Leer más: Paso 2023: cuáles son las sanciones por no votar este domingo en Santa Fe

En la mayoría de los casos los lugares de votación son los mismos que los de las elecciones 2021, aunque, con la incorporación de los jóvenes entre 16 y 18 años que fueron habilitados para votar en las Paso, la mesa e inclusive la escuela donde se debe votar puede haber cambiado.