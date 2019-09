Horacio González, cofundador del movimiento Carta Abierta y ex director de la Biblioteca nacional, aseguró ayer que "Cristina Kirchner no puede ser una mera vicepresidenta, y eso Alberto Fernández no lo puede ignorar", al considerar que el ex jefa del Estado fue la que "abrió paso a esta nueva etapa" encarnada por el Frente de Todos (FdT). Además, pidió una "reescritura de la historia" que "incorpore una valoración positiva de la guerrilla de la década del 70".

El sociólogo y ensayista, impulsor del movimiento de intelectuales reunidos para respaldar la gestión de Cristina en 2008, durante el conflicto con el campo, González enfatizó que CFK "no puede ser una mera vicepresidenta y tampoco puede tomar decisiones que debe tomar el presidente; ese campo está por ser diseñado".

"Ella no puede ser una mera vicepresidenta, porque fue ella quien abrió paso a esta nueva etapa. Eso no lo puede ignorar ningún político, sobre todo no lo puede ignorar Fernández. Hay un primer lugar que le corresponde a Alberto, pero antes hay un primer lugar que le corresponde a ella por abrir esta posibilidad. Ella ocupa como dos lugares: el primero es simbólico y el segundo táctico-político", sostuvo.

En cuanto a una futura gestión de Fernández, González profundizó: "El gobierno es una forma de comprimir en leyes, dictámenes, en discusiones reservadas, todo lo que se expresa en la calle".

"Considero que el próximo gobierno debe ser de acción inmediata y urgente, pero también de mucha meditación en caliente", sostuvo, para luego subrayar: "Yo creo en la calle".

"Por más programa que hagan los equipos técnicos, lo que ocurre en la calle va mucho más allá de lo técnico. Para ejercer el poder, tenés que tener algo de anarquista. Cristina tiene algo de eso. Alberto continuamente dice «soy hijo de un juez, soy profesor universitario». Tiene la vestimenta del viejo porteño, pero debería dejarse invadir por ese rasgo de anarquismo que tienen todas las formas del poder", sugirió.

González también aseguró ser "optimista" respecto de un probable gobierno del FdT: "Nos saca de esta salvajada que hicieron en lo económico y en lo espiritual. Gente que hace retiros espirituales, pero no sabe qué es eso del espíritu. Gente que pregona la religión de la meritocracia sin contemplar el daño que hace a millones de personas".

Por eso, el sociólogo llamó a "trabajar con todas las fuerzas sociales, también las fuerzas empresariales, para desalojar este fallido humano que fue el macrismo".

"Hay una derecha salvaje", añadió González, visible —según indicó— en los editoriales de ciertos diarios y en programas de televisión, como "algunos que parecen de entretenimiento o de almuerzos, (pero) son la derecha argentina fuerte".

Otra mirada

Luego, González instó a una reescritura de la historia argentina, pero no desde "una multiplicidad graciosa y finita" que, según destacó, es una "especie de neoliberalismo inspirado en las academias norteamericanas de los estudios culturales", sino "que tiene que ser una historia dura y dramática, que incorpore una valoración positiva de la guerrilla de la década del 70 y que escape un poco de los estudios sociales que hoy la ven como una elección desviada, peligrosa e inaceptable".

González, quien actualmente dirige la sección argentina de la editorial Fondo de Cultura Económica, también se mostró convencido del triunfo del Frente de Todos en los comicios de octubre próximo y expresó su esperanza de que "desde el día uno del nuevo gobierno vayan juntos el planteo de lo económico y también el de lo cultural".