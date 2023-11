Ordenan la detención de un concejal involucrado en el escándalo "Chocolate" y de su padre

Además, se conoció contenido de la información tras el peritaje realizado al teléfono de Rigau. En uno de los chats con "Facu", quien se supone es Albini, éste le reprocha que le pagaba 200 mil pesos por mes.

"Te llevás 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto y a la amistad que tenemos. No quiero terminar mal con vos, pero no quiero que me tomes por idiota, me estás faltando el respeto a mí", le reprochó el concejal en un mensaje encontrado en ese celular.

Además, en los varios chats que tuvo Rigau con titulares de las tarjetas sobre la logística de los cobros, se mencionaba a Claudio, quien se presume es Albini, el funcionario de la Legislatura Bonaerense.

Las detenciones de los Albini se suma a la que viene cumpliendo Rigau quien está con prisión preventiva y ahora la fiscalía agravó su acusación por el delito de asociación ilícita.

En tanto, sobre los 15 titulares de las tarjetas de débito, el juez entendió que son “partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública”.

En cuanto a los Albini y “Chocolate” valoró las conversaciones vía chat en donde en todo momento se habla de las rendiciones de dinero que deben hacer, las extracciones y los comprobantes.

Una de ellas, es la conversación entre Fabián y Rigau: "Julito te jodo por lo siguiente, me están pidiendo el recibo de sueldo, mándamelo por whatsapp nomás yo me encargo..", "...lo puedo presentar más tarde, pero tengo que hacer la declaración a la mañana ocho y media, ¿ yo cuando estaría cobrando más o menos? ¿ y cómo es? ¿a qué me dedico? ¿mantenimiento? ¿qué mierda es lo que estoy haciendo? ..."

O aquella en la que “Chocolate” le envía a “Chispa” un contacto de su celular, el 18 de agosto pasado: “Negro negro negro negro negro, escuchame una cosa, ehhh... que quedaste con el gordo porqueee Claudio hoy me preguntó como venía... como venía eso y para el lunes, tengo que tener finiquitado ese tema”.

Junto con la detención ordenada, el juez Atencio impuso la inhibición de las cuentas bancarias asociadas a las tarjetas de crédito de los Albini y el secuestro de sus teléfonos.