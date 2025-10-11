La Capital | Ovación | Patito Yannantuoni

El Patito Yannantuoni lamentó las 62 milésimas que no lo dejaron hacer la pole de local en el Fangio rosarino

Fabián Yannantuoni quedó segundo de su compañero del Paladini Racing, aunque largará primero la serie inicial en el Fangio rosarino. Fiesta del Turismo Nacional

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

11 de octubre 2025 · 21:01hs
El Focus dominó en Rosario y el Patito Yannantuoni fue segundo en el Fangio

APAT

El Focus dominó en Rosario y el Patito Yannantuoni fue segundo en el Fangio, aunque largará primero la serie por la sanción a su coequiper.
Renzo Blotta dominó su serie luego de lograr la pole

Renzo Blotta dominó su serie luego de lograr la pole, con el Ale Bucci Racing.
El auto del Larrauri Racing baigorriense

APAT

El auto del Larrauri Racing baigorriense, en manos del excampeón Manu Urcera.
Arreglos sobre el auto de Nacho Faín.

Arreglos sobre el auto de Nacho Faín.
Diego Azar ganó la final de invitados de la Copa Abarth

Diego Azar ganó la final de invitados de la Copa Abarth, seguido de Lucas Canteli y Juan Cruz Piorno.
Santa Fe tiene otro piloto en la Clase 3

Santa Fe tiene otro piloto en la Clase 3, Ignacio Faín, de Villa Minetti, con el Saturni Racing de Bigand.

El Patito Yannantuoni ya se regodeaba. El piloto en actividad con más carreras en el Turismo Nacional, y campeón en 2011, venía haciendo el mejor tiempo antes que cayera lluvia sobre el Fangio. Pero en el último instante su compañero del Paladini Racing, Facundo Marques, se la arrebató por apenas 62 milésimas.

Igual, el Patito estaba contento y partirá adelante en la primera manga de la mañana, por la sanción que arrastraba el cordobés, quien sin embargo obtuvo los 3 puntos.

La pena del Patito tenía que ver con que no había podido nunca hacer la pole del TN en Rosario, tan cerquita de Capitán Bermúdez y donde vinieron a verlo muchos amigos. De todas formas, el consuelo de partir primero en la serie lo hace sin dudas gran cantidad en la Clase 3. De hecho, fue el mejor representante de la numerosa región que puebla esta categoría tan federal, y detrás largarán Manuel Mallo y el sólido líder Julián Santero.

Los santafesinos de la C3 del Turismo Nacional

En esa primera manga partirá un debutante en la Clase 3, también santafesino. El de Villa MInetti, Ignacio Faín, que ya tuvo una gran experiencia como invitado del líder de la C2, Francisco Coltrinari, y ahora apostó todo a los autos de más potencia.

Su compañero, el campeón pergaminense Alfonso Domenech, clasificó 9º y largará 3º la segunda batería detrás de Ricardo Rissati y Braian Quevedo.

image (8)
Arreglos sobre el auto de Nacho Faín.

Arreglos sobre el auto de Nacho Faín.

>>Leer más: Agustín Canapino, la gran atracción del Turismo Nacional en una fecha que promete en el Fangio

En esa segunda serie estará el que viene de hacer podio en Buenos Aires, el venadense Ever Franetovich, quien clasificó 18º con el Focus del Crucianelli GC Competicion y partirá 7º.

Detrás suyo, a solo 20 milésimas, quedó el rosense Lucas Tedeschi con el Focus de su propia estructura. Larga 7º, pero en la tercera manga que comandará Gastón Iansa.

En esa batería, detrás del Ford y al lado de Facundo Chapur, partirá el excampeón José Manuel Urcera, que fue 10º en la clasificación con el Focus del Larrauri Racing de Granadero Baigorria.

El debut de Agustín Canapino

Al lado suyo estará nada menos que el hombre que acaparó todas las miradas en el Fangio, el Titán de Arrecifes. Agustín Canapino debuta en e Corolla del Ale Bucci que en manos de Thiago Martínez ganó en Viedma y fue 13º en su primera clasificación.

Canapino sufrió como muchos la humedad de la pista, pero en ese grupo fue el mejor por lo que el potencial lo tiene.

image (6)
El auto del Larrauri Racing baigorriense, en manos del excampeón Manu Urcera.

El auto del Larrauri Racing baigorriense, en manos del excampeón Manu Urcera.

Detrás del Titán estará Tedeschi y luego el parejense Leandro Carducci y el baigorriense Leo Larrauri, que no pudo hacer tiempos. Cerrará el sancionado Marques.

Los pronósticos climáticos anuncian un buen clima para este domingo, por lo que la incertidumbre que trae la lluvia pasará de largo. Una buena noticia para el público, que se dio cita en gran número en el Fangio y seguramente se superará para la jornada final.

>>Leer más: Turismo Nacional: paseo por las calles de Rosario y ahora a acelerar en el Fangio

A las 10.10 comenzará la primera serie de la Clase 3, a las 10.40 la segunda y a las 11.10 la última. A las 11.40 habrá un buen prólogo de la Copa Abarth, con la final a 10 vueltas y a las 12.30 será la de la Clase 2, a 16 giros o 35 minutos. El plato fuerte dará comienzo 13.30 y la final de la Clase 3 será a 20 vueltas o 40 minutos. Todo listo para el gran fiesta del TN en Rosario.

image (9)
Diego Azar ganó la final de invitados de la Copa Abarth, seguido de Lucas Canteli y Juan Cruz Piorno.

Diego Azar ganó la final de invitados de la Copa Abarth, seguido de Lucas Canteli y Juan Cruz Piorno.

Mucha expectativa de la región para una final de la Clase 2 que se las trae

La Clase 2 ya dejó claro en las tres series del sábado que habrá espectáculo del bueno en el Fangio en la final de este domingo. Y que pilotos y equipos de la región están dispuesto a pelear por el premio mayor.

Bautista Damiani, escolta por medio punto de Francisco Coltrinari (del Saturni Racing de Bigand), ganó la serie más rápida y partirá en punta, seguido de Gonzalo Antolín. Mientras que un paso más atrás lo hará el poleman Renzo Blotta, del Ale Bucci Racing de Granadero Baigorria.

El mejor de la región fue rosarino, Santino Balerini, del Saturni Racing, quien perdió la punta en la largada con Antolín y casi no termina la serie por un problema eléctrico. Largará 5º. De hecho, Coltrinari estuvo a punto de superarlo. El casildense Alejo Borgiani de mala largada, recuperó casi todo en la 1ª serie, fue 4º y largará 12º

Los otros zonales de la región largarán en estas posiciones: el rafaelino Ignacio Canela lo hará 11º, el santafesino Miguel Ciaurro 17º y el de Amrstrong Joaquín Ricciotti 25º.

image (7)
Renzo Blotta dominó su serie luego de lograr la pole, con el Ale Bucci Racing.

Renzo Blotta dominó su serie luego de lograr la pole, con el Ale Bucci Racing.

Noticias relacionadas
Ariel Holan se vio en la obligación de meter mano en el equipo. Central va por otros tres puntos clave.

Central tiene equipo: Holan confirmó los ingresos de Santi López y Enzo Giménez

Fabbiani nunca pudo hacer arrancar a este Newell’s en el segundo semestre, y quedó excedido por el desafío de ir por más. 

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Facundo Nadalín se formó en Newells y ascendió con el equipo mendocino.

Con jugadores de Central y Newell's, Gimnasia de Mendoza ascendió a la Liga Profesional

Arriba los pibes. Central se volvió de Mar del Plata con el título ajo el brazo. Gran triunfo del Canalla.

Central campeón: la quinta se despachó con una goleada ante Aldosivi y dio la vuelta olímpica

Ver comentarios

Las más leídas

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Newells: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Newell's: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Lo último

En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes

En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes

Con un golazo del ex-Newells Mateo Silvetti, Argentina se metió en la semifinal del Mundial sub-20

Con un golazo del ex-Newell's Mateo Silvetti, Argentina se metió en la semifinal del Mundial sub-20

Central tiene equipo: Holan confirmó los ingresos de Santi López y Enzo Giménez

Central tiene equipo: Holan confirmó los ingresos de Santi López y Enzo Giménez

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

Será en el Monumento a la Bandera. Los allegados de fallecidos por el opioide adulterado se congregarán en reclamo de justicia
Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes
Ovación

En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Política

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Newells: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Newell's: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Ovación
En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes
Ovación

En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes

En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes

En vivo: Central va por puntos gordos a la cancha de Vélez, que le aseguren metas importantes

Central tiene equipo: Holan confirmó los ingresos de Santi López y Enzo Giménez

Central tiene equipo: Holan confirmó los ingresos de Santi López y Enzo Giménez

En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Policiales
Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Scott Bessent defendió el rescate a Milei: No queremos otro Estado liderado por China
Economía

Scott Bessent defendió el rescate a Milei: "No queremos otro Estado liderado por China"

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina
Economía

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada
La Región

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora
Policiales

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado
La Ciudad

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela
Política

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela

Pellegrini: Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado
Política

Pellegrini: "Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado"

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: Más que merecido
Política

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos
La Ciudad

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia
Zoom

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad
Zoom

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa