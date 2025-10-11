El Patito Yannantuoni lamentó las 62 milésimas que no lo dejaron hacer la pole de local en el Fangio rosarino

Fabián Yannantuoni quedó segundo de su compañero del Paladini Racing, aunque largará primero la serie inicial en el Fangio rosarino. Fiesta del Turismo Nacional

Santa Fe tiene otro piloto en la Clase 3, Ignacio Faín, de Villa Minetti, con el Saturni Racing de Bigand.

Diego Azar ganó la final de invitados de la Copa Abarth, seguido de Lucas Canteli y Juan Cruz Piorno.

Renzo Blotta dominó su serie luego de lograr la pole, con el Ale Bucci Racing.

El Focus dominó en Rosario y el Patito Yannantuoni fue segundo en el Fangio, aunque largará primero la serie por la sanción a su coequiper.

El Patito Yannantuoni ya se regodeaba. El piloto en actividad con más carreras en el Turismo Nacional , y campeón en 2011, venía haciendo el mejor tiempo antes que cayera lluvia sobre el Fangio . Pero en el último instante su compañero del Paladini Racing, Facundo Marques, se la arrebató por apenas 62 milésimas.

Igual, el Patito estaba contento y partirá adelante en la primera manga de la mañana, por la sanción que arrastraba el cordobés, quien sin embargo obtuvo los 3 puntos.

La pena del Patito tenía que ver con que no había podido nunca hacer la pole del TN en Rosario, tan cerquita de Capitán Bermúdez y donde vinieron a verlo muchos amigos. De todas formas, el consuelo de partir primero en la serie lo hace sin dudas gran cantidad en la Clase 3. De hecho, fue el mejor representante de la numerosa región que puebla esta categoría tan federal, y detrás largarán Manuel Mallo y el sólido líder Julián Santero.

En esa primera manga partirá un debutante en la Clase 3, también santafesino. E l de Villa MInetti, Ignacio Faín, que ya tuvo una gran experiencia como invitado del líder de la C2, Francisco Coltrinari, y ahora apostó todo a los autos de más potencia.

Su compañero, el campeón pergaminense Alfonso Domenech, clasificó 9º y largará 3º la segunda batería detrás de Ricardo Rissati y Braian Quevedo.

image (8) Arreglos sobre el auto de Nacho Faín.

>>Leer más: Agustín Canapino, la gran atracción del Turismo Nacional en una fecha que promete en el Fangio

En esa segunda serie estará el que viene de hacer podio en Buenos Aires, el venadense Ever Franetovich, quien clasificó 18º con el Focus del Crucianelli GC Competicion y partirá 7º.

Detrás suyo, a solo 20 milésimas, quedó el rosense Lucas Tedeschi con el Focus de su propia estructura. Larga 7º, pero en la tercera manga que comandará Gastón Iansa.

En esa batería, detrás del Ford y al lado de Facundo Chapur, partirá el excampeón José Manuel Urcera, que fue 10º en la clasificación con el Focus del Larrauri Racing de Granadero Baigorria.

El debut de Agustín Canapino

Al lado suyo estará nada menos que el hombre que acaparó todas las miradas en el Fangio, el Titán de Arrecifes. Agustín Canapino debuta en e Corolla del Ale Bucci que en manos de Thiago Martínez ganó en Viedma y fue 13º en su primera clasificación.

Canapino sufrió como muchos la humedad de la pista, pero en ese grupo fue el mejor por lo que el potencial lo tiene.

image (6) El auto del Larrauri Racing baigorriense, en manos del excampeón Manu Urcera. APAT

Detrás del Titán estará Tedeschi y luego el parejense Leandro Carducci y el baigorriense Leo Larrauri, que no pudo hacer tiempos. Cerrará el sancionado Marques.

Los pronósticos climáticos anuncian un buen clima para este domingo, por lo que la incertidumbre que trae la lluvia pasará de largo. Una buena noticia para el público, que se dio cita en gran número en el Fangio y seguramente se superará para la jornada final.

>>Leer más: Turismo Nacional: paseo por las calles de Rosario y ahora a acelerar en el Fangio

A las 10.10 comenzará la primera serie de la Clase 3, a las 10.40 la segunda y a las 11.10 la última. A las 11.40 habrá un buen prólogo de la Copa Abarth, con la final a 10 vueltas y a las 12.30 será la de la Clase 2, a 16 giros o 35 minutos. El plato fuerte dará comienzo 13.30 y la final de la Clase 3 será a 20 vueltas o 40 minutos. Todo listo para el gran fiesta del TN en Rosario.

image (9) Diego Azar ganó la final de invitados de la Copa Abarth, seguido de Lucas Canteli y Juan Cruz Piorno.

Mucha expectativa de la región para una final de la Clase 2 que se las trae

La Clase 2 ya dejó claro en las tres series del sábado que habrá espectáculo del bueno en el Fangio en la final de este domingo. Y que pilotos y equipos de la región están dispuesto a pelear por el premio mayor.

Bautista Damiani, escolta por medio punto de Francisco Coltrinari (del Saturni Racing de Bigand), ganó la serie más rápida y partirá en punta, seguido de Gonzalo Antolín. Mientras que un paso más atrás lo hará el poleman Renzo Blotta, del Ale Bucci Racing de Granadero Baigorria.

El mejor de la región fue rosarino, Santino Balerini, del Saturni Racing, quien perdió la punta en la largada con Antolín y casi no termina la serie por un problema eléctrico. Largará 5º. De hecho, Coltrinari estuvo a punto de superarlo. El casildense Alejo Borgiani de mala largada, recuperó casi todo en la 1ª serie, fue 4º y largará 12º

Los otros zonales de la región largarán en estas posiciones: el rafaelino Ignacio Canela lo hará 11º, el santafesino Miguel Ciaurro 17º y el de Amrstrong Joaquín Ricciotti 25º.