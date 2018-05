Luis Novaresio contó esta mañana en su programa de Radio La Red, "Novaresio 910" que no entrevistará nunca más a Domingo Cavallo por una "cuestión estrictamente personal" y reveló sobre cómo afectó la política económica de los '90 a su familia.

"La verdad es que no me siento en la ecuanimidad necesaria para entrevistar a Cavallo. Me sorprendí cuando leo que ayer estuvo en TN en Horacio Central: ¿Cavallo otra vez? ", señaló el periodista sobre el exministro de Economía del menemismo.

El periodista rosarino, ganador del último Martín Fierro de Oro en Radio, remarcó: "Cavallo que fue el autor de la revolución productiva de los '90, a mi viejo que tenía un taller metalúrgico en Rosario le costó la vida".

"Literalmente murió de tristeza y la verdad no tengo la ecuanimidad suficiente para entrevistarlo", expresó.





audio novaresio