El ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, sostuvo anoche que no tiene contacto con Mauricio Macri, por lo que desmintió que haya tenido una reunión con él en los últimos días. Pero apuntó: "Le diría a Macri: no puede ser su propio ministro de economía, ese error ya lo cometió Néstor Kirchner".

"Todos los ministerios tienen que ser secretarías. Tiene que haber un Ministerio de Economía, con energía, producción, agricultura. Un ministro de Economía, que coordine todo", dijo Cavallo en "A Dos Voces" en TN, cuyo reportaje llegó a medir cuatro puntos de rating.

"Todo lo que he hecho respecto a Macri es enviarle a él y a su equipo este libro: la última vez que lo vi es al lado de mi oficina hace cuatro años. A partir de ahí no he hablado nunca más con él. Es mentira que hubo una reunión", sostuvo al comenzar el reportaje.

cavallo

"¿Por qué les mandé el libro? Porque uno de los déficit más grandes que tiene este equipo es que no conocen la historia económica argentina, salvo Lucas Llach. Hay gente preparada, técnicamente, pero nadie que tenga una interpretación acabada de la historia argentina de los últimos 30 años para no cometer errores", añadió.

Y siguió: "En lugar de eso, muchos colegas prestan atención sobre si se pelean (Mario) Quintana y (Federico) Sturzenegger. Sturzenegger explicó con claridad cómo ve el funcionamiento de la economía y qué herramientas va a utilizar. La explicación es impecable, pero los supuestos de los que parte son equivocados. La volatilidad cambiaria aumenta la demanda de los dólares".

Cavallo dijo que había "adelantado los problemas que se van a presentar. Que el Bcra emita deuda era un peligro enorme. Así como entran esos capitales, se pueden ir, el que tiene que pagar es el Banco Central: o tiene que subir la tasa o tiene que imprimir".

"El 2001 se puede llegar a venir en unos años si siguen con un política de endeudamiento exagerada y a largo plazo y no cierran el déficit fiscal", advirtió.