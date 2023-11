Nito Artaza: "Mauricio Macri es como Javier Milei pero con Valium"

El ex senador pasó por Rosario e hizo un llamado para que los radicales voten a Sergio Massa. "El radical que vota a Milei y la extrema derecha está traicionando a Raúl Alfonsín", remarcó

" Milei ha sido un insultador permanente de la Unión Cívica Radical , de Hipólito Yrigoyen y de Raúl Alfonsín. Por eso está unido con Macri, porque piensan igual. Yo siempre digo un poco en chiste que Macri es Milei pero con Valium ". El ex senador Nito Artaza , conocido por su larga carrera en el teatro, pasó este miércoles por Rosario y llamó a votar al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa , ante el inminente balotaje con el libertario Javier Milei.

"No tengo cargo alguno, soy ex senador, trabajo en el teatro. Pero salgo a hacer este esfuerzo porque me apasiona la política y también quiero que mis hijos puedan vivir", resaltó Artaza, en diálogo con la prensa local.