Monteverde fustiga duramente a Javkin por su indefinición ante el balotaje entre Massa y Milei

El líder de Ciudad Futura señaló que el intendente adoptó una posición especuladora: "Parece que comprar niños, vender órganos o dejar que la seguridad se la garantice cada uno teniendo un arma, no son iniciativas lo suficientemente macabras como para votar a quien está enfrente en un balotaje"

Todos los partidos y actores políticos relevantes del país ya anunciaron qué actitud tomarán de cara al balotaje presidencial entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza), que se desarrollará el 19 de noviembre. Pero el intendente de Rosario, Pablo Javkin, sigue sin pronunciarse al respecto y más aún teniendo en cuenta que su candidata presidencial, Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), fue derrotada y ahora respalda a Milei. Ante ese escenario, el líder de Ciudad Futura y ex competidor de Javkin por la Intendencia, Juan Monteverde, lo fustigó por su irresoluta posición de cara a la inminente segunda vuelta electoral. “Le quedan 20 días a Javkin para decir que no está de acuerdo con quien fue su candidata a presidenta, Patricia Bullrich. Y expresar con total claridad y sin ambigüedades que, de mínima, no llama a votar por Milei. Después será tarde y lo pagaremos todos, y por mucho tiempo”, advirtió Monteverde.