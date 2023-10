"Milei en primera" convoca a vecinos a cuidar el voto

En tanto, Rocío Bonacci convocó a “sumarse a fiscalizar el proceso electoral y apoyar la lista que encabezan Javier Milei y Romina Diez, cuidar el voto para que esta democracia sirva de verdad”.

“Es Milei o Ezeiza. Los jóvenes tenemos el desafío de reconstruir una democracia que después de cuarenta años ha demostrado que con ella no se come, no se cura, ni se educa. Es una democracia de ‘viejos meados’, una democracia que te da derechos vacíos de contenido, pero que no te da lo más importante, ni futuro ni esperanza”, señaló Bonacci.

Y agregó: “Hay una casta que se resiste a irse, jubilémosla el próximo 22 de octubre votando a Milei”.

La mesa “Milei en primera” invita a sumarse como fiscal llamando al teléfono 341 612-1635.