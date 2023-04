Máximo Kirchner criticó a gobierno nacional: "El Frente de Todos no vino a esto"

Máximo Kirchner , referente de La Cámpora, realizó una dura crítica este miércoles a la administración del presidente Alberto Fernández al referirse al aumento de la pobreza que se registró en el país y en la ciudad de Trelew en particular. “El Frente de Todos no vino a esto” , señaló el diputado nacional.

“Cuando escuchan que esto es una interna por el poder, es mentira" , enfatizó Kirchner, y añadió: "Entre el 2003 y el 2015 nosotros supimos muy bien de qué se trataba eso y si nos bancamos todo con el macrismo, la persecución, los aprietes y los palos, no fue para contarle a los argentinos que no podemos ".

Y enfatizó: "Si aguantamos lo que aguantamos fue para dar todas las pelea que nuestro pueblo necesite en adelante y no conformarnos con este tipo de situaciones que estamos atravesando ahora bajo el paraguas de que (Mauricio) Macri no tiene que volver o de que Cambiemos no tiene que volver”.

“Esa mediocridad no puede ser que no lleve a pensar y diseñar el futuro de una Argentina diferente”, señaló el diputado de La Cámpora, quien cuestionó el acuerdo que alcanzó e gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el que dejó la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.

"Dejé la conducción del bloque pero no el bloque, me quedé adentro, como corresponde para dar la discusión, porque los espacios no se regalan y si no lo ocupamos lo ocupan otros", advirtió Kirchner, y atribuyó al incremento de los índices de pobreza que existen en el país a esa política de endeudamiento.

La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner

Por otra parte, recordó el intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como "una cosa que no me hubiera imaginado jamás" y afirmó que "como no tuvieron éxito con el asesinato, la mafia judicial y la mafia mediática decidió su proscripción".

"Hoy la persona que más mide está proscrita porque no se ordena con las mafias en la Argentina", subrayó ante una concurrencia que vitoreaba "Cristina presidenta".

"Eso se enfrenta con participación y por eso les pido que vayan a votar este domingo, tenemos por delante una oportunidad inmensa en Trelew, vayan a hacerlo con alegría, voten por el que más le gusta pero recuerden que no se vota en contra, se vota a favor, con alegría, con respeto y mejor si es por Emanuel, pero sea cual fuera el resultado hay que seguir trabajando", pidió.