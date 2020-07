A través de una videoconferencia, se presentará esta tarde, a las 17.30, un proyecto para actualizar el monto de la Tarjeta Única de Ciudadanía que otorga la provincia de Santa Fe cuya autoría corresponde al diputado del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez.

En la oportunidad estarán presentes, además, el padre “Pepe” Dipaola, referente del Movimiento Curas Villeros; la subsecretaria de Desarrollo Social de la Nación, Micaela Ferraro, y el Jefe de la Región Litoral de ANSES, Diego Mansilla.

En diálogo con La Capital, explicó que la Tarjeta de Ciudadanía "es un plan de cobertura que fue creado por la Resolución Nº 483/2008 del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para posibilitar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia, a los alimentos indispensables para cubrir sus necesidades básicas en forma adecuada y suficiente. En realidad esta tarjeta surgió como una política superadora a los tickets canasta y a las cajas de alimentos".

El legislador recordó que en la actualidad "tiene 140.000 titulares en el territorio de la provincia, y la condición para obtenerla era no contar con ningún otro tipo de beneficio social. Esta tarjeta otorga a personas con hijos menores cuyos ingresos no alcancen al de un salario mínimo, vital y móvil la suma de 300 pesos mensuales. Esto ocurre porque si bien el programa se estableció inicialmente con una fuerte coordinación con los municipios, no posee un padrón preciso, y los beneficios no se han establecido por ley con un sistema de actualización. Esto es lo que ha llevado a que no se pueda aumentar el monto y básicamente ese es el objetivo de este proyecto, es decir que se establezca por ley para que tenga que ser aprobado por la Legislatura provincial tanto los montos como las actualizaciones, y no se convierta en la moneda de cambio de el gobierno de turno".

Conversatorio Tarjeta Única de Ciudadanía como Política Social Alimentaria

Acerca de cuáles eran los puntos principales de su proyecto y cómo se relaciona con los programas nacionales como por ejemplo la Tarjeta Alimentar, el legislador indicó: "El Programa Provincial de Tarjeta Única de Ciudadanía está destinado a complementar y fortalecer los alcances del Programa Tarjeta Alimentar en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Serán beneficiarios del programa las personas con hijos menores, las personas de la tercera edad, las personas discapacitadas, también las personas desempleadas que no reciban ningún tipo de beneficio por parte del sistema de seguridad social y aquellas personas que padezcan enfermedades relacionadas con la alimentación, como los celíacos y cuyos ingresos no alcancen un salario mínimo, vital y móvil que hoy es de 16.875 pesos. En cuanto al monto del beneficio éste será igual al de la Tarjeta Alimentar en el caso de que las personas no sean beneficiarias de ese programa y de la cuarta parte del equivalente a lo que cada persona disponga como beneficio de la Tarjeta Alimentar, en el caso de que la persona sí reciba el beneficio otorgado por la Nación".

Luego de indicar que este no es el primer proyecto que se presenta para modificar el sistema y los montos de la Tarjeta, Martínez se mostró en sintonía con los dichos del presidente Alberto Fernández al señalar que el mandatario "convocó a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato social fraterno y solidario porque en esta emergencia social es necesario comenzar por los últimos para poder llegar a todos. Cómo él mismo lo declaró hace escasas semanas, esto tiene que llevarse a cabo con sobriedad en la palabra y expresividad en los hechos. Ser conscientes de las heridas que padecemos y que tienen que superarse con paciencia, sosiego y humanidad. Los muros que tenemos que superar, el muro del hambre que deja a millones de hombres y mujeres afuera de la mesa que nos es común. Estos muros son los que dividen en este tiempo histórico. Superar el muro de las fracturas implica construir una ética de las prioridades y de las emergencias. Comenzar por los últimos para después poder llegar a todos. Más de 15 millones sufren inseguridad alimentaria en uno de los mayores productores de alimentos del mundo.Uno de cada dos niños se encuentran en situación de pobreza y es necesario frenar esta catástrofe social".

"Sin pan -agregó Martínez- no hay presente ni futuro, sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad. Debemos poner fin a este presente penoso. Llevar adelante un plan de Argentina contra el hambre que atienda a los marginados y a los excluidos de nuestra patria, a los condenados por la cultura del descarte, pero no sólo con un pedazo de pan al pie de nuestra mesa sino que deben ser comensales de la misma mesa. No puede haber hambre en la Argentina, no puede haber hambre en Santa Fe. Como expresó el Ministro Daniel Arroyo, esto es una regla no un debate".