Al analizar las alternativas de financiamiento para el sector público, el ministro de Economía de la provincia se metió también en el terreno de análisis de la economía nacional. “Hay que entender que lo que pasó en el país en este último tiempo no fue algo normal, tomar 130 mil millones de dólares de deuda no es la panacea, los mercados se cierran de un día para el otro y no te avisan”.

En ese sentido, consideró que, aunque haya una renegociación exitosa de la deuda, la política del gobierno nacional va a tener una vuelta al mercado global de deuda “mucho más selectiva que el anterior”.

Los números que guían la gestión

Los números claves que maneja el ministro de Economía, Walter Agosto, para la política fiscal y financiera son los siguientes:

• Déficit 2019: $18.656 millones.

• Déficit presupuesto 2020: $8.318 millones.

• Deuda flotante: $27.000 millones.

• Endeudamiento autorizado en el presupuesto 2020: $12 mil millones (30 por ciento a municipios y comunas) y $3 mil millones en emisión de letras.

• Endeudamiento a autorizar por ley de necesidad pública: $12 mil millones para pagar deuda flotante; $15 mil millones para recomponer Fuco.