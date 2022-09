El escándalo por los audios filtrados del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain traspasó los límites de la provincia y comenzó a impactar en la política nacional. Ayer, el comité nacional de la UCR repudió la “persecución” contra el diputado provincial Maximiliano Pullaro (aparece mencionado en unos de esos registros) y también un legislador nacional del PRO le envió una carta documento a Aníbal Fernández para que actúe de oficio y denuncie penalmente al ex funcionario. Es que luego de ser desvinculado del Organismo de Investigaciones (OI) santafesino, Sain comenzó a trabajar en la cartera de Seguridad de la Nación.

Entre los audios que se dieron a conocer en el marco de la causa por espionaje ilegal que se le sigue a Sain y varios de sus ex funcionarios, aparece una grabación donde el ex ministro de Seguridad les pide a sus colaboradores que recopilen información para iniciar una causa que vincule a Pullaro con el ex jefe policial de Drogas, Alejandro Druetta, condenado por narcotráfico. “Me lo pidió (Roberto) Mirabella”, aseguró Sain.

“Sain era un instrumento del gobernador Omar Perotti y del diputado nacional Mirabella. Pretendían subordinar al que piensa distinto”, sostuvo ayer Pullaro en LT8. Y reafirmó que desde el vértice de poder de la provincia lo querían someter a operaciones políticas para esmerilar su figura.

Mas tarde, el propio Mirabella recogió el guante y salió a cruzar a Pullaro, además de desmentir que nadie es objeto de operaciones políticas en Santa Fe.

“En primer lugar, es importante dejar absolutamente en claro que no pedí al ex ministro de Seguridad ni a ningún otro integrante del gobierno una investigación sobre Pullaro, su ex jefe de Drogas Peligrosas ni sobre otro funcionario, dirigente político o ciudadano de la provincia. Las investigaciones las pide la Justicia. Asimismo, quiero enfatizar que no hay ni habrá documentos, mensajes ni evidencia que me vincule con ese tema, porque ese hecho sencillamente nunca ocurrió”, contraatacó Mirabella.

“Me resultan curiosas las declaraciones en las que Pullaro dice ser víctima de una «operación», cuando hay sobradas pruebas de los vínculos de Druetta con el narcotráfico. Son hechos probados ante la Justicia. Druetta, nombrado por Pullaro, fue jefe de Drogas Peligrosas de la región sur de Santa Fe y jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI). Fue mano derecha de Pullaro. Y también fue condenado a diez años de prisión de cumplimiento efectivo por la Justicia federal de la provincia”, sostuvo el ex senador del PJ.

Al respecto, Mirabella cerró: “En múltiples instancias, se demostró que Druetta lideraba una organización criminal que protegió y garantizó la expansión del narcotráfico en Rosario y en toda Santa Fe”.

Los audios de Sain forman parte de la causa a cargo de los fiscales de la ciudad de Santa Fe Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, en la que se investiga un posible espionaje ilegal.

El contenido surge de los teléfonos secuestrados a los funcionarios de la cartera de Seguridad en dos megaoperativos realizados en noviembre del año pasado, uno en la sede local de la Gobernación y otro en el Ministerio de Seguridad, en la capital provincial.

Si bien aún no hay ningún imputado en la causa, en los allanamientos, además de los celulares, se secuestraron materiales en los que aparecen centenares de “perfiles” de dirigentes políticos, empresarios y periodistas.

Uno de esos empresarios “perfilados” es el dueño del diario El Litoral, Nahuel Caputto. En un audio, Sain involucra al secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia. Al respecto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) condenó la “actitud persecutoria” del ex funcionario.

“Le pedí que me dé luz verde con Somaglia para poder tener las carpetas de la Inspección General de Personas Jurídicas de ese conjunto de empresas”, indicó el ex ministro. Tras esa difusión de audios, el gobernador excluyó al secretario de Justicia del procedimiento para elegir a las personas que ocuparán cargos clave en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Entre ellos, el de titular de la Fiscalía General y las cinco fiscalías regionales (ver aparte).

A raíz de esas revelaciones, los popes del radicalismo nacional salieron a respaldar a Pullaro (candidato a gobernador por ese partido, dentro de Juntos por el Cambio) y a denunciar la persecución política.

“Perotti y Mirabella y los funcionarios y ex funcionarios involucrados deben dar explicaciones y responder frente a la innumerable cantidad de pruebas”, dicen en el paper y rematan: “El radicalismo de todo el país respalda a Pullaro y le reclama al gobierno provincial y nacional que cesen este tipo de presiones ilegales que nada tienen que ver con un marco de convivencia democrática y republicana”.

Por otro lado, el diputado nacional Waldo Wolff (JxC) rescató otro audio filtrado para denunciar a Sain. Se trata de aquel en el que el ex ministro (que ayer sostuvo que se trató de una broma) refiere que hizo detener a una mujer que estaba paseando sus perros en plena cuarentena estricta y a la que la encerró doce horas sin agua y comida.

Por eso, Wolff le envió una carta documento al Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación para que “actúen de oficio y denuncien penalmente” a Sain.

El legislador, además, avisó que si en 24 horas no toman cartas en el asunto, él y otros diputados llevarán el caso ante la Justicia y organismos internacionales.